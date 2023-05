San Francisco 14, Pittsburgh 4

Pittsburgh San Francisco ab r h bi ab r h bi Totals 34 4 9 4 Totals 43 14 18 14 Marcano ss 4 0 3 0 Slater lf 6 1 3 4 Reynolds lf 4 0 0 0 Davis 3b 4 2 2 1 McCutchen dh 4 0 0 0 Flores 1b 3 0 0 0 Suwinski cf 4 2 2 2 Wade Jr. ph-1b 2 1 1 0 Joe 1b 4 1 1 0 Haniger rf 5 2 3 2 Bae 2b 4 0 1 0 Schmitt 2b-ss 5 2 3 2 Castro 3b 4 0 0 1 Bailey c 5 2 3 4 Palacios rf 3 1 2 0 Villar dh-2b 5 0 0 0 Hedges c 3 0 0 1 Crawford ss 3 2 3 1 Wisely 2b-p 1 0 0 0 Johnson cf 4 2 0 0

Pittsburgh 001 000 201 — 4 San Francisco 050 100 80x — 14

E_Palacios (1), Castro (9). DP_Pittsburgh 0, San Francisco 2. LOB_Pittsburgh 3, San Francisco 9. 2B_Marcano 2 (8), Palacios (1), Joe (11), Schmitt (6), Bailey (3), Crawford (4), Haniger 2 (6), Slater (2). 3B_Palacios (1). HR_Suwinski 2 (11), Slater (1), Bailey (2). SB_Johnson (1), Davis (1).

IP H R ER BB SO

Pittsburgh Hill L,4-5 6 9 6 6 1 3 Bolton 1-3 6 8 8 2 0 Zastryzny 2-3 1 0 0 1 0 Owings 1 2 0 0 0 0

San Francisco DeSclafani W,4-4 7 8 3 3 0 2 Ta.Rogers 1 0 0 0 0 1 Wisely 1 1 1 1 0 0

Umpires_Home, Mike Estabrook; First, Andy Fletcher; Second, Erich Bacchus; Third, Laz Diaz.

T_2:20. A_39,323 (41,915).