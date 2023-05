Primer ministro dice al canciller brasileño que en Perú se vive "un ambiente democrático"

Lima, 29 may. El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, se reunió este lunes con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, en el marco de las actividades oficiales del viaje al país vecino e indicó al canciller que, en el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, "se vive un ambiente democrático".

"Ella está en la búsqueda de una fórmula legal para salir del país y así impulsar personalmente la política exterior", afirmó Otárola en el encuentro, según recogió el Consejo de Ministros en Twitter.

En otro mensaje, señaló que Otárola expresó a Vieira el deseo de Boluarte de asistir a la Convención de Belém do Pará, "para fortalecer y visibilizar la lucha del Gobierno peruano contra la violencia hacia la mujer, una problemática que flagela a la región".

Tanto el primer ministro, como la canciller peruana, Ana Gervasi, han viajado a Brasil para participar como representación del Ejecutivo en la Reunión de Presidentes de los Países de América del Sur, a la que asisten el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, su homólogo colombiano, Gustavo Petro, y el venezolano, Nicolás Maduro, entre otros.

Este domingo, la Cancillería de Perú detalló que los representantes del país andino sostendrán este lunes y martes reuniones bilaterales con autoridades de Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay.

Boluarte no acudió a este encuentro de presidentes de la región, y tampoco pidió permiso al Congreso para viajar a Brasil, porque en el actual Gobierno no existe la figura de vicepresidente, después de que ella misma ocupara este cargo y más tarde asumiera el puesto de mandataria tras el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo.

La visita de Otárola a Brasil se da un día después de que desde el mismo Consejo de Ministros se precisara que no existen pedidos en curso, ni compras pendientes de armas con Brasil.

Un anuncio formulado tras el anuncio de este último de dejar de suministrar armamento al país andino, en el contexto de las investigaciones de la represión de las protestas antigubernamentales por parte de las fuerzas del orden.

"Ante la información que circula sobre una presunta decisión de Brasil de suspender la venta de armas al Perú, se precisa que no existen pedidos en curso, ni compras pendientes de este tipo entre ambos países", señaló en Twitter la cuenta del Consejo de Ministros.

El canciller brasileño había anunciado este miércoles en la Cámara de Diputados que no van a vender más armas a Perú.

"Se lo presenté al presidente y no vamos a vender más armas a Perú. Las últimas que comercializamos fueron hace tres años y, por el momento, no hay ningún pedido. Mientras dure la situación, esta exportación no existirá", dijo Viera en la cámara baja del Congreso brasileño.

Esta decisión surge tras la petición de dejar de vender armas a Perú presentada por la congresista del Partido Socialismo e Liberdade, Fernanda Melchionna, quien afirmó que las fuerzas del orden peruanas reprimieron las marchas antigubernamentales con municiones brasileñas. EFE

