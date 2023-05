Cristina Fernández critica el pedido de cierre en la causa por el atentado que sufrió

Buenos Aires, 29 may. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, calificó este lunes como un acto de "impunidad" la decisión de un fiscal de solicitar que la causa por el atentado que sufrió el año pasado la exmandataria sea elevada a juicio oral sin profundizar más en la investigación, como exige la querella.

"En un nuevo acto de consagración de la impunidad, el fiscal (Carlos) Rívolo dio por cerrada la investigación del intento de asesinato que sufrí el 1 de septiembre del año pasado y pidió la elevación a juicio de la causa únicamente respecto de Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo", dijo Fernández en un mensaje publicado en redes sociales.

Cristina Fernández aseveró que en su dictamen el fiscal "omite por completo valorar todo lo relacionado con las líneas de investigación que apuntan a personas que van más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo".

El ataque fue perpetrado cuando Sabag Montiel, brasileño de entonces 35 años, se acercó a Fernández mientras saludaba a seguidores a las puertas de su domicilio en Buenos Aires, que le mostraban su apoyo pocos días después de que un fiscal lanzara un duro alegato contra ella en el juicio en el que estaba acusada de delitos de corrupción en su tiempo como presidenta (2007-2015).

Desde entonces, la vicepresidenta, que acabó siendo condenada en diciembre pasado a seis años de prisión e inhabilitación política perpetua -sentencia que aún no es firme-, ha reiterado sus críticas a la Justicia, a la que acusa de perseguirla con el fin de proscribirla y de incitar a la violencia política.

En su mensaje de este lunes, Fernández aseguró que ni Rívolo ni la juez a cargo de la causa, María Eugenia Capuchetti, "quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa".

Afirmó que "toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad", con "un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores".

La vicepresidenta ha apuntado en varias ocasiones a los presuntos nexos del ataque con políticos de la oposición, entre ellos Patricia Bullrich, precandidata presidencial por la principal coalición opositora del país.

A su juicio, "desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1 de septiembre de 2022".

"Como he dicho, para Cristina Fernández no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta", añadió. EFE

nk/cmm/szg