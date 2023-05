Sunday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE

Texas 000 001 010 — 2 7 0 Baltimore 200 000 01x — 3 7 0

Bradford, Sborz (6), Ragans (7), Barlow (8), J.King (8) and Heim; Bradish, Cano (7), Coulombe (8), Bautista (9) and Rutschman. W_Coulombe 2-1. L_Ragans 2-2. Sv_Bautista (13).

INTERLEAGUE

Los Angeles 034 012 000 — 10 12 1 Tampa Bay 161 200 10x — 11 15 2

Stone, Bickford (3), S.Miller (5), González (6), Graterol (7), Almonte (8) and Barnes; Fleming, Beeks (7), Adam (8) and Mejía. W_Beeks 2-2. L_González 1-2. Sv_Adam (7). HRs_Los Angeles, Taylor (9), Muncy (17), T.Thompson (5), J.Martinez (10). Tampa Bay, Paredes (8).

San Diego 120 000 301 — 7 5 1 New York 107 000 02x — 10 12 2

Darvish, Carlton (3), Tapia (6), Honeywell Jr. (7) and Nola, Sullivan; Cole, Cordero (7), Marinaccio (8), Holmes (9) and Higashioka. W_Cole 6-0. L_Darvish 3-4. HRs_San Diego, Cronenworth (6), Odor (4). New York, Judge (15), Bader (6).

St. Louis 000 030 000 — 3 8 0 Cleveland 100 010 002 — 4 11 0

Montgomery, Hicks (6), VerHagen (8), G.Cabrera (8), Helsley (9) and Knizner; Gaddis, Morgan (5), Curry (7) and Zunino, Gallagher. W_Curry 1-0. L_Helsley 3-4. HRs_St. Louis, Burleson (4), Knizner (4), Goldschmidt (10).

