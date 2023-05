Cleveland 4, St. Louis 3

St. Louis Cleveland ab r h bi ab r h bi Totals 34 3 8 3 Totals 35 4 11 4 Nootbaar cf 4 0 0 0 Kwan lf 4 2 2 1 Goldschmidt 1b 4 1 2 1 Rosario ss 4 0 1 0 Gorman 3b 4 0 1 0 Ramírez 3b 5 0 2 2 Arenado dh 4 0 2 0 Bell dh 4 0 2 1 Donovan rf 3 0 0 0 Arias rf 4 0 1 0 DeJong ss 4 0 0 0 Freeman 2b 2 0 0 0 Burleson lf 4 1 2 1 Naylor ph-1b 1 0 0 0 Edman 2b 3 0 0 0 Zunino c 3 1 2 0 Knizner c 4 1 1 1 Brennan ph 1 0 0 0 Gallagher c 0 0 0 0 Fry 1b 2 0 0 0 Giménez 2b 2 0 0 0 Straw cf 3 1 1 0

St. Louis 000 030 000 — 3 Cleveland 100 010 002 — 4

DP_St. Louis 2, Cleveland 1. LOB_St. Louis 7, Cleveland 9. 2B_Arenado (6), Goldschmidt (17), Kwan (12), Bell (11), Arias (5), Ramírez (13). HR_Burleson (4), Knizner (4), Goldschmidt (10).

IP H R ER BB SO

St. Louis Montgomery 5 7 2 2 1 3 Hicks H,5 2 1 0 0 0 2 VerHagen H,7 1-3 2 0 0 1 1 Cabrera H,3 2-3 0 0 0 0 0 Helsley L,3-4 BS,6-10 2-3 1 2 2 2 0

Cleveland Gaddis 4 2-3 5 3 3 2 3 Morgan 1 1-3 1 0 0 0 0 Curry W,1-0 3 2 0 0 0 0

Montgomery pitched to 1 batter in the 6th.

HBP_Gaddis (Edman). WP_Montgomery.

Umpires_Home, Edwin Jimenez; First, Edwin Moscoso; Second, Chris Guccione; Third, David Rackley.

T_2:38. A_27,398 (34,788).