Toronto 3, Minnesota 1

Toronto Minnesota ab r h bi ab r h bi Totals 34 3 8 3 Totals 32 1 5 1 Springer rf 4 1 2 0 Solano 1b 4 0 1 0 Bichette ss 4 1 2 2 Jeffers c 1 0 0 0 Guerrero Jr. dh 4 0 0 0 Correa ss 3 0 1 0 Chapman 3b 4 0 0 0 Buxton dh 5 0 0 0 Belt 1b 3 0 0 0 Kirilloff lf 2 1 0 0 Merrifield 2b 4 0 2 0 Castro ph-lf 2 0 1 0 Varsho lf 4 0 0 0 Farmer 3b 4 0 0 0 Kirk c 4 0 0 0 Julien 2b 2 0 0 0 Kiermaier cf 3 1 2 1 Garlick rf 2 0 1 1 Wallner ph-rf 1 0 0 0 Vázquez c 2 0 0 0 Gallo ph-1b 0 0 0 0 Taylor cf 4 0 1 0

Toronto 003 000 000 — 3 Minnesota 000 001 000 — 1

E_Farmer (3). DP_Toronto 0, Minnesota 2. LOB_Toronto 5, Minnesota 13. 2B_Springer 2 (4), Garlick (1). 3B_Kiermaier (3). HR_Kiermaier (4), Bichette (10).

IP H R ER BB SO

Toronto Gausman W,3-3 5 1-3 4 1 1 5 8 Swanson H,11 1 0 0 0 2 2 Mayza H,4 2-3 0 0 0 1 1 Pearson H,1 1 0 0 0 1 1 Romano S,11-14 1 1 0 0 0 0

Minnesota Varland L,2-1 6 7 3 3 0 3 Pagán 2 0 0 0 0 3 De León 1 1 0 0 1 0

Swanson pitched to 2 batters in the 7th.

WP_Pearson.

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Stu Scheuwater; Second, Malachi Moore; Third, Mark Wegner.

T_2:46. A_25,061 (38,544).