Saturday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE

Chicago 000 000 300 — 3 4 0 Detroit 020 000 32x — 7 11 1

Scholtens, Santos (5), Kelly (7), Bummer (7), Lambert (8) and Grandal; Lorenzen, Foley (7), Shreve (8), Vest (9) and Haase. W_Foley 2-1. L_Kelly 1-2. HRs_Detroit, McKinstry (4), Short (3).

___

INTERLEAGUE

San Diego 000 100 100 0 — 2 3 0 New York 100 000 100 1 — 3 8 1

(10 innings)

Wacha, Martinez (8) and Sullivan, Nola; Severino, King (7), Peralta (8), Holmes (10) and Higashioka. W_Holmes 3-2. L_Martinez 2-2. HRs_San Diego, Tatis Jr. (9). New York, LeMahieu (6).

___