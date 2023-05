San Francisco 3, Milwaukee 1

San Francisco Milwaukee ab r h bi ab r h bi Totals 32 3 6 3 Totals 32 1 5 1 Wade Jr. 1b 4 1 1 0 Yelich lf 4 0 0 0 Sabol dh 4 0 0 0 Miller 2b 2 0 0 0 Davis 3b 3 1 1 0 Tellez 1b 4 0 1 0 Conforto rf 3 0 0 1 Anderson 3b 4 0 2 0 Haniger lf 4 1 3 2 Winker dh 4 0 0 0 Yastrzemski cf 4 0 1 0 Taylor rf 4 0 0 0 Schmitt ss 3 0 0 0 Turang ss 4 1 1 0 Bailey c 4 0 0 0 Caratini c 3 0 1 1 Wisely 2b 3 0 0 0 Wiemer cf 3 0 0 0

San Francisco 100 000 020 — 3 Milwaukee 000 000 100 — 1

E_Burnes (1). LOB_San Francisco 6, Milwaukee 6. 2B_Anderson (7). 3B_Turang (1). HR_Haniger (4). SB_Wiemer (6), Miller (6). SF_Conforto (2).

IP H R ER BB SO

San Francisco Webb W,4-5 7 4 1 1 1 11 Ty.Rogers H,11 1 0 0 0 0 1 Doval S,14-15 1 1 0 0 0 1

Milwaukee Burnes 7 4 1 1 3 8 Strzelecki L,2-4 1 2 2 2 0 1 Megill 1 0 0 0 0 3

HBP_Ty.Rogers (Miller).

Umpires_Home, Chad Fairchild; First, Nic Lentz; Second, Charlie Ramos; Third, Jeremie Rehak.

T_2:33. A_39,269 (41,700).