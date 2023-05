N.Y. Yankees 3, San Diego 2

San Diego New York ab r h bi ab r h bi Totals 33 2 3 2 Totals 32 3 8 3 Odor 3b 5 0 0 0 Torres 2b 4 0 1 0 Tatis Jr. rf 5 1 1 1 Judge dh 4 1 1 0 Soto lf 2 0 0 0 Rizzo 1b 4 0 1 0 Cronenworth 2b 4 0 1 0 Allen pr 0 1 0 0 Dixon 1b 4 0 0 0 LeMahieu 3b 3 1 2 2 Cruz dh 2 0 0 0 Bader cf 4 0 1 0 Azocar pr-dh 0 1 0 0 Kiner-Falefa lf 4 0 1 1 Bogaerts ph-dh 1 0 0 0 Cabrera rf 3 0 1 0 Grisham cf 3 0 0 0 Higashioka c 3 0 0 0 Kim ss 3 0 1 1 Volpe ss 3 0 0 0 Sullivan c 3 0 0 0 Nola ph-c 1 0 0 0

San Diego 000 100 100 0 — 2 New York 100 000 100 1 — 3

E_Torres (4). DP_San Diego 2, New York 0. LOB_San Diego 7, New York 3. 2B_LeMahieu (9). HR_Tatis Jr. (9), LeMahieu (6).

IP H R ER BB SO

San Diego Wacha 7 5 2 2 0 4 Martinez L,2-2 2 1-3 3 1 0 1 1

New York Severino 6 2-3 1 2 1 3 5 King 1 1 0 0 1 2 Peralta 1 1-3 1 0 0 1 0 Holmes W,3-2 1 0 0 0 0 1

King pitched to 3 batters in the 8th.

Umpires_Home, Rob Drake; First, Bill Miller; Second, Roberto Ortiz; Third, Chad Whitson.

T_2:32. A_46,963 (47,309).