Miami 6, L.A. Angels 2

Miami Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 41 6 16 6 Totals 35 2 10 2 Berti ss 4 0 1 0 Ward lf 5 0 1 0 Wendle ph-ss 0 0 0 0 Trout cf 4 0 2 1 Soler rf 5 1 1 1 Ohtani dh 4 0 0 0 Arraez 2b 4 0 2 1 Renfroe rf 4 0 1 0 Cooper 1b 5 1 1 0 Drury 1b 4 1 1 1 De La Cruz lf 5 3 4 2 Urshela 3b 4 0 3 0 Gurriel dh 5 0 2 0 Rengifo 2b 4 0 1 0 Segura 3b 4 0 2 1 Wallach c 1 1 1 0 Fortes c 5 0 2 1 Walsh ph 0 0 0 0 Davis cf 4 1 1 0 Thaiss c 1 0 0 0 Neto ss 4 0 0 0

Miami 011 001 210 — 6 Los Angeles 000 011 000 — 2

DP_Miami 2, Los Angeles 1. LOB_Miami 12, Los Angeles 8. 2B_Rengifo (3), Trout (11). HR_Soler (16), De La Cruz (6), Drury (8). SB_Urshela (3).

IP H R ER BB SO

Miami Luzardo W,4-3 5 7 1 1 1 7 Hoeing H,2 2-3 2 1 1 0 0 Nardi H,2 1-3 0 0 0 1 0 Scott H,8 1 1 0 0 0 1 Chargois 1 0 0 0 0 0 Floro 1 0 0 0 0 2

Los Angeles Detmers L,0-4 5 10 3 3 2 5 Webb 2 2 2 2 0 3 Bachman 2 4 1 1 2 4

Detmers pitched to 4 batters in the 6th.

WP_Luzardo, Bachman.

Umpires_Home, Jeff Nelson; First, CB Bucknor; Second, Chris Segal; Third, Brian Walsh.

T_2:42. A_32,130 (45,517).