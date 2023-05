El equipo de "Crowra", feliz porque Cannes premie la lucha de los indígenas de Brasil

Cannes (Francia), 26 may. Los realizadores João Salaviza y Renée Nader Messora se declararon "muy contentos" de que las voces de los indígenas de Brasil se hayan escuchado con tanta fuerza en el Festival de Cannes, cuya sección oficial Una Cierta Mirada concedió hoy el premio al mejor equipo a su documental "Crowra".

"Muy contento por ver las voces de los pueblos originarios teniendo un eco tan grande, tan amplio acá. Lo que estamos haciendo acá no es solamente participando en cuanto a cineastas, sino también como aliados de la causa indígena, a pesar de no ser nosotros indígenas", manifestó a EFE Salaviza, originario de portugal, justo después de haber recogido el premio en el Palacio de Festivales.

Su compañera, la brasileña Nader Messora, también se mostró alegre sobre todo por haber podido traer a parte de los protagonistas de su documental hasta Cannes y que ellos tuvieran la oportunidad de hablar de las cosas que son importantes para ellos.

"Es una ventana de visibilidad que se abre a cuestiones que son específicas de los Krahô, pero también de los pueblos en todo el país", indicó a EFE.

Salaviza agregó que Brasil vive un momento histórico "muy importante" en la defensa de los derechos a la tierra de los pueblos originarios y aseguró que esa causa "obliga a todos a estar juntos" en su apoyo.

"Crowra", cuyo nombre hace referencia a la flor de buriti, un tipo de palmera salvaje que crece en Brasil, es una mirada al amor por la tierra y la lucha por sus derechos del pueblo indígena brasileño Krahô, que habita en el norte del estado brasileño de Tocantins.

Es un lugar que Salaviza y Nader Messora conocen bien, porque allí pasan la mayor parte de su tiempo desde hace quince años.

El documental, rodado durante los años de Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, releva los detalles de los episodios de violencia que ha sufrido la comunidad en el último siglo, especialmente una sangrienta matanza en la década de los cuarenta perpetrada por agricultores que querían sus tierras.

Pero también cómo a día de hoy, los krahô siguen luchando contra su exterminio y desplazamiento, como muchos otros pueblos indígenas.

La entrega de premios -acompañada de la proyección de "Une nuit", de Alex Lutz- clausuró oficialmente esta sección oficial del Festival de Cannes, pero el gran broche de oro de la edición número 76 tendrá lugar mañana con la ceremonia de entrega de la Palma de Oro a la mejor de las 21 películas seleccionadas en competición oficial.

La sección Una Cierta Mirada, la segunda en importancia del Festival de Cannes, se celebra desde 1978 y selecciona a películas por sus miradas y estilos originales.

El jurado encabezado este año por el actor estadounidense John C. Reilly entregó el galardón principal -el Premio Una Cierta Mirada 2023- a "How to have sex", ópera prima de Molly Manning Walker.

El premio del Jurado se lo llevó "Les Meutes", primera película del marroquí Kamal Lazraq, mientras que el de mejor dirección fue para su compatriota, la cineasta Asmae El moudir, por "Kadib Abyad".

El premio Nueva voz, que reconoce al mejor director novel, fue para el rapero francés Baloji por "Augure", y el último galardón de la noche, denominado Libertad -que distingue la lucha por los derechos- se lo adjudicó "Good bye julia", del sudanés Mohamed Kordofani, también debutante.