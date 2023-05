El belga Olivier Vandecasteele llega a su país tras ser liberado hoy por Irán

Bruselas, 26 may. El trabajador humanitario Olivier Vandecasteele, liberado este viernes por Irán tras mantenerlo encarcelado desde febrero de 2022, llegó esta noche a su país en un avión militar desde Omán, según informó la prensa local.

Vandercasteele, que pasó 455 días en prisión en Irán, fue recibido en el aeropuerto militar de Melsbroek (a las afueras de Bruselas) por su familia y allegados, que corearon su nombre y lo aplaudieron cuando descendió del A400M que lo transportó desde Omán, donde esta mañana fue entregado a una delegación belga de militares y diplomáticos tras viajar hoy desde Irán.

Sonriente y visiblemente demacrado, el trabajador humanitario abrazó a sus padres, hermanas y otros allegados al bajar del avión, según las imágenes difundidas por los medios locales.

También acudió a recibirle una delegación gubernamental encabezada por el primer ministro, Alexander De Croo, y las ministras de Exteriores, Hadja Lahbib, y de defensa, Ludivine Dedonder, aunque los tres se mantuvieron en un primer momento en un segundo plano.

Fue De Croo quien informó esta mañana de la liberación de Vandecasteele en un vídeo enviado a los medios belgas, en el que anunció que si todo iba según lo previsto el trabajador humanitario estaría esta noche en casa, "libre al fin”, tras someterse esta mañana en Omán a varios exámenes médicos para evaluar su estado de salud y garantizar que pidiese volar "en las mejores condiciones".

Después de quince meses de negociaciones, Bruselas y Teherán acordaron intercambiar al trabajador humanitario por el diplomático iraní Assadollah Assadi, condenado a 20 años de prisión en Bélgica.

Sin entrar en detalles, De Croo se limitó en el vídeo a decir que, para él, siempre había "prevalecido una cosa: no abandonaremos a un compatriota inocente. Esa es la responsabilidad que acepto. Y la acepto. No abandonamos a nadie en nuestro país. Desde luego, no a un inocente”, dijo.

Irán detuvo a Vandecasteele, de 41 años, en febrero de 2022 y en enero confirmó la condena a 40 años de cárcel y 74 latigazos por espionaje, cooperación con Estados Unidos y contrabando de divisas, entre otros delitos de los que se le acusó.

Desde entonces, las autoridades belgas habían reclamado insistentemente su liberación.

A su vez, Teherán había reclamado a Bruselas la entrega del diplomático Assadi, condenado en Bélgica a 21 años de prisión por terrorismo, acusado de intentar atentar en una reunión de opositores al régimen iraní en 2018 en París.

Irán ha sido acusado de usar a presos con doble nacionalidad y de otros países como medida de presión o para el intercambio de prisioneros con otros Estados, una práctica calificada de "diplomacia de los rehenes" por organizaciones de derechos humanos.