Cleveland 4, St. Louis 3

St. Louis Cleveland ab r h bi ab r h bi Totals 31 3 8 3 Totals 29 4 7 4 Nootbaar cf 4 1 3 1 Kwan lf 4 1 1 1 Goldschmidt 1b 4 0 2 0 Rosario ss 3 0 1 3 Gorman dh 4 0 0 0 Ramírez 3b 4 0 1 0 Arenado 3b 3 0 0 1 Bell dh 4 0 0 0 Contreras c 3 0 0 0 Naylor 1b 4 0 1 0 Donovan rf 4 1 2 0 Arias rf 2 0 0 0 DeJong ss 4 0 0 0 Brennan rf 0 0 0 0 Burleson lf 2 0 0 1 Giménez 2b 2 1 0 0 Edman 2b 3 1 1 0 Zunino c 3 1 2 0 Straw cf 3 1 1 0

St. Louis 000 001 101 — 3 Cleveland 000 040 00x — 4

DP_St. Louis 0, Cleveland 1. LOB_St. Louis 9, Cleveland 4. 2B_Edman (10), Nootbaar (7), Rosario (6). SF_Arenado (3), Burleson (1).

IP H R ER BB SO

St. Louis Liberatore L,1-1 5 5 4 4 2 2 Stratton 2 0 0 0 0 3 Pallante 1 2 0 0 0 0

Cleveland Bieber W,4-3 6 2-3 5 2 2 4 2 Stephan H,8 2-3 1 0 0 2 0 De Los Santos H,2 2-3 0 0 0 0 0 Clase S,17-22 1 2 1 1 0 2

HBP_Liberatore (Giménez). WP_Bieber.

Umpires_Home, Chris Guccione; First, David Rackley; Second, Edwin Jimenez; Third, Edwin Moscoso.

T_2:30. A_31,303 (34,788).