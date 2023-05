Chicago White Sox 12, Detroit 3

Chicago Detroit ab r h bi ab r h bi Totals 43 12 17 12 Totals 30 3 3 2 Anderson ss 5 3 4 1 McKinstry 3b 2 1 1 0 Benintendi lf 5 1 2 1 Greene cf 5 0 1 0 Robert Jr. cf 3 1 0 0 Báez ss 4 0 0 0 Haseley cf 0 0 0 0 Ibáñez 2b 0 0 0 0 Moncada 3b 5 1 3 3 Torkelson 1b 3 1 0 0 González 2b 0 0 0 0 Maton 2b-ss 3 1 0 0 Vaughn 1b 5 2 2 3 Baddoo lf 3 0 1 1 Grandal c 5 0 1 2 Cabrera dh 3 0 0 1 Burger dh 5 2 2 0 Vierling rf 4 0 0 0 Frazier rf 5 1 2 0 Rogers c 3 0 0 0 Alberto 2b-3b 5 1 1 2

Chicago 310 130 031 — 12 Detroit 100 002 000 — 3

E_Alberto (4), Rogers (2). DP_Chicago 2, Detroit 1. LOB_Chicago 8, Detroit 8. 2B_Vaughn (14), Burger (7), Greene (8). 3B_Benintendi (1), Frazier (1), Moncada (1). HR_Vaughn (6).

IP H R ER BB SO

Chicago Lynn W,4-5 6 3 3 1 5 5 Middleton 1 0 0 0 0 2 López 1 0 0 0 1 0 Lambert 1 0 0 0 1 0

Detroit Wentz L,1-5 4 6 5 5 2 4 Englert 2 4 3 3 1 0 Alexander 2 4 3 3 0 1 Short 1 3 1 1 0 0

HBP_Lynn (Torkelson).

Umpires_Home, Alan Porter; First, Jim Wolf; Second, Mike Muchlinski; Third, Sean Barber.

T_2:41. A_21,701 (41,083).