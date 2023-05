Viernes, 26 de mayo de 2023 (04.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Japón amplía los destinatarios de sus sanciones a Rusia e incluye a la construcción

Tokio. El Gobierno japonés anunció hoy viernes la inclusión de nuevos individuos y entidades rusas a las sanciones adoptadas por Tokio a raíz de la invasión de Ucrania y ampliará sus restricciones exportadoras para incluir materiales de construcción.Japón se suma así a los países que han ampliado o extendido sus sanciones sobre Rusia y países afines involucrados en el conflicto con el país vecino desde la celebración en territorio japonés de la cumbre del G7, cuyos miembros se comprometieron a seguir apoyando a Kiev y aumentar la presión sobre Moscú para terminar con la guerra.

UCRANIA GUERRA

Los mercenarios de Wagner se retiran y dejan Bajmut a las tropas regulares rusas

Moscú/Kiev. Los mercenarios rusos del Grupo Wagner comenzaron este jueves a replegarse de la ciudad oriental de Bajmut, tras anunciar su captura el pasado sábado, una retirada que se inició en los suburbios de la devastada urbe y que fue confirmada por el Ministerio de Defensa de Ucrania. El jefe de Wagner, Yegueni Prigozhin, en un vídeo supuestamente grabado entre la ruinas de la ciudad, dijo que "entregamos las posiciones a los militares, dejamos a los militares todo: posiciones, munición e incluso raciones de comida".

UCRANIA GUERRA

Lukashenko anuncia el comienzo del traslado de armas nucleares rusas a Bielorrusia

Moscú. El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, anunció hoy el comienzo del traslado de las armas nucleares tácticas rusas a territorio de la antigua república soviética, que comparte frontera con Ucrania. "Teníamos que preparar el lugar para su almacenamiento y demás. Lo hicimos. Por eso, ya ha comenzado el traslado de las cargas nucleares", dijo Lukashenko a la televisión rusa. El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, dijo que Moscú retendrá el control sobre esas armas y sobre la decisión de su eventual uso.

EEUU JUSTICIA

JPMorgan dice que el Gobierno de las Islas Vírgenes de EEUU fue "cómplice" de Epstein

Nueva York. El banco estadounidense JPMorgan Chase dijo ayer jueves a un tribunal de Nueva York que el Gobierno de las Islas Vírgenes de EE.UU. fue "cómplice" del financiero fallecido Jeffrey Epstein y que sus altos funcionarios se intercambiaron favores con él en una "relación corrupta".Así lo argumentó JPMorgan (JPMC) en un documento entregado ayer para defenderse en la causa que interpuso el año pasado en su contra la Fiscalía del territorio estadounidense, que acusa al banco más grande del país de beneficiarse financieramente de las redes de tráfico sexual de Epstein.

ECUADOR JUSTICIA

Un año de cárcel a juez de Ecuador que ordenó liberar a Glas, exvicepresidente de Correa

Quito. Un tribunal de Ecuador condenó a un año de prisión a un exjuez que ordenó la excarcelación de Jorge Glas, exvicepresidente del país durante el mandato presidencial de Rafael Correa, cuando se encontraba suspendido de sus funciones, según informó este jueves la Fiscalía en un comunicado.El exmagistrado Banny Molina fue considerado culpable por el Tribunal de la Corte Provincial de Manabí del delito de usurpación y simulación de funciones públicas, al señalar que actuó con dolo.

PERÚ CASTILLO

Congreso aprobó informe que acusa a expresidente peruano Castillo por actos de corrupción

Lima. El pleno del Congreso peruano aprobó ayer jueves un informe final que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por presuntos delitos de corrupción y organización criminal en la ejecución de proyectos de inversión en varias municipalidades y bajo la dirección del ministerio de Vivienda.El informe final de la Comisión de Fiscalización fue aprobado por 59 votos, después de que el legislador fujimorista Héctor Ventura lo sustentó y recomendó formular acusación constitucional contra Castillo, el exministro de Vivienda Geiner Alvarado, la esposa del exmandatario Lilia Paredes, su hermana Yenifer Paredes, altos funcionarios, alcaldes y empresarios involucrados.

EEUU CAPITOLIO

Condenado a 18 años de cárcel un líder ultraderechista por el asalto al Capitolio

Washington. El fundador del grupo ultraderechista Oath Keepers, Stewart Rhodes, fue condenado este jueves a 18 años de cárcel por encabezar la conspiración para intentar mantener al expresidente de EE.UU. Donald Trump en el poder. Se trata de la condena más fuerte dictada hasta el momento contra un imputado por el ataque de 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de EE.UU. Antes de leer la sentencia, el juez de distrito Amit Mehta subrayó que "en absoluto" se puede permitir que "un grupo de ciudadanos, solo porque no les gustaba el resultado de las elecciones ni creían en que la ley se cumplió como debería, fomentaran una revolución".

COREA CONFLICTO

Seúl y Washington inician sus mayores maniobras con fuego real realizadas hasta la fecha

Pocheon (Corea del Sur). Los ejércitos de Corea del Sur y EE.UU. iniciaron ayer jueves las que son sus maniobras con fuego real de mayor escala hasta la fecha para conmemorar los 70 años de su alianza en un momento convulso en la península marcado por los desarrollos armamentísticos norcoreanos y los grandes despliegues militares de los aliados. Se trata del mayor despliegue de medios -para las maniobras inaugurales de hoy se movilizaron 2.500 efectivos de tres cuerpos distintos y unos 600 activos militares- para unos ejercicios con fuego real hasta la fecha en Corea del Sur, donde desde el fin de la Guerra de Corea (1950-1953) solo se han celebrado hasta la fecha una decena de simulacros como este.

RUANDA GENOCIDIO

Detenido en Sudáfrica uno de los fugitivos más buscados por el genocidio de Ruanda

Kigali. El exinspector de policía ruandés Fulgence Kayishema, uno de los fugitivos más buscados aún por el genocidio de 1994 en su país, fue detenido este miércoles en Sudáfrica, informó este jueves la Fiscalía de la corte que sucedió al Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR). En un comunicado, la Oficina del Fiscal del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales (IRMCT, en sus siglas en inglés) indicó desde su filial en Arusha (Tanzania) que Kayishema fue arrestado en Paarl (suroeste de Sudáfrica) en una operación conjunta de efectivos del IRMCT y las autoridades sudafricanas.

JAPÓN SUCESOS

Detenido el asaltante con rifle que se atrincheró en Japón y causó 4 muertos

Tokio. El hombre armado con un arma similar a un rifle de caza y un cuchillo que conmocionó durante horas a la ciudad japonesa de Nakano tras abrir fuego, causar cuatro muertos y después atrincherarse, fue detenido durante la madrugada de hoy viernes.El detenido es Masanori Aoki, de 31 años, el hijo mayor del portavoz de la asamblea municipal de la mencionada ciudad situada en la prefectura de Nagano (centro), según confirmó la policía local, que se atrincheró durante horas en la vivienda de sus padres tras matar a una mujer a puñaladas y a dos policías a tiros.Una cuarta persona murió en relación con el caso, una mujer que fue hallada herida e inconsciente fuera de la residencia, y cuyo fallecimiento se produjo posteriormente.

CHILE SEGURIDAD

Grupo anarquista se adjudica intento de ataque a una fundación en capital chilena

Santiago de Chile. Un grupo anarquista se adjudicó ayer jueves la instalación de un artefacto explosivo que el pasado lunes fue desactivado en la sede de la Fundación Paz Ciudadana en la capital chilena, en una zona residencial del barrio Providencia.La organización autodenominada “Brigadas Anárquicas Luis Ramírez Olaechea”, nombre que se hace alusión al sujeto que intentó asesinar al exdictador chileno Carlos Ibáñez del Campo (1877-1960), explicó que la acción fue en "homenaje" a Mauricio Morales, un militante anarquista que falleció instalando una bomba en las afueras de la Escuela de Gendarmería en 2009.

EEUU ABORTO

Carolina del Sur (EEUU) aprueba ley que prohíbe el aborto a partir de las seis semanas

Washington. El gobernador del estado de Carolina del Sur (EEUU), Henry McMaster, dio luz verde este jueves a una ley que prohíbe el aborto a partir de la sexta semana de gestación, cuando muchas personas todavía no saben si están embarazadas.En un comunicado, el gobernador dijo que la ley comenzará "a salvar la vida de los niños no nacidos de inmediato", y señaló que está preparado para defenderse ante posibles demandas judiciales.

BRASIL PRENSA

Un tribunal brasileño confirma condena a Bolsonaro por asedio moral a los periodistas

Río de Janeiro. El Tribunal de Justicia de Sao Paulo confirmó ayer jueves una condena al pago de una indemnización por daños morales a los periodistas que un juez de primera instancia le había impuesto al expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) el año pasado.La Cuarta Cámara de Derecho Privado del tribunal de segunda instancia confirmó en toda su extensión la sentencia dictada en junio de 2022 por el juez 24 civil de Sao Paulo y tan sólo modificó el valor de la indemnización que el líder ultraderechista tiene que pagar, que redujo a la mitad.

CHINA EEUU

Ministro chino de Comercio y su par de EEUU mantienen reunión "constructiva" en Washington

Pekín. El ministro chino de Comercio, Wang Wentao, mantuvo una reunión "constructiva" ayer jueves en Washington con su homóloga estadounidense, Gina Raimondo, informó hoy el Ministerio de Comercio de China.Wang, que participa jueves y viernes en la reunión de ministros de Comercio del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), expresó sus "principales preocupaciones sobre las políticas económicas y comerciales de EE.UU. hacia China", entre las que destacó las medidas relacionadas con los semiconductores y los controles a las exportaciones y la inversión extranjera.

EEUU TELEVISIÓN

Barack Obama pide remuneración justa para el trabajo de los guionistas de Hollywood

Los Ángeles (EE.UU.).- El expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) se posicionó ayer jueves a favor de la huelga que actualmente encabeza el Sindicato de Guionistas de EEUU y aseguró que espera que obtengan "una parte justa de los frutos de su trabajo"."Como alguien que realmente apoya al gremio y como alguien que cree en la narración de historias y en su oficio, mi esperanza es que se les compense y que la importancia de lo que hacen se refleje en cualquier acuerdo al que se llegue", dijo Obama en una charla virtual en la que presentó su serie "Working: What We Do All Day".

MÉXICO ARQUEOLOGÍA

Ciudad de México. El "Portal del inframundo", la pieza arqueológica más buscada de la cultura olmeca y que fue repatriada hace una semana por el Gobierno de México desde Denver, Colorado, fue entregada este jueves a un museo de la ciudad de Cuernavaca, en el centro de México.Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dijo durante la rueda de prensa matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que a partir de este día la pieza se puede apreciar en el Museo Regional de los Pueblos de Morelos en Cuernavaca.

OPERA PARÍS

Gustavo Dudamel dimite como director musical de la Ópera de París por motivos personales

París. El venezolano Gustavo Dudamel anunció este jueves su dimisión como director musical de la Ópera de París al término de la actual temporada 2022/23, decisión que justificó por su deseo de "poder pasar más tiempo" con su familia. "Ha sido un privilegio compartir momentos tan hermosos" con los artistas de la institución durante las últimas dos temporadas, afirmó el director de orquesta en un comunicado de la Ópera parisina. EFE

