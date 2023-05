Presidente de México dice no quiere relaciones económicas con Perú "mientras no haya democracia"

ARCHIVO - El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ofrece su conferencia de prensa matutina programada regularmente en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el 28 de febrero de 2023. Obrador dijo el viernes 26 de mayo de 2023 que no quiere "relaciones económicas o comerciales" con Perú mientras "no haya normalidad, democracia" en el país sudamericano. (Foto AP/Marco Ugarte, Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el viernes que no quiere “relaciones económicas ni comerciales" con Perú mientras “no haya normalidad, democracia” en el país sudamericano.

Además, alardeó de que el Congreso de ese país lo declarase “persona non grata”. “Si no puedo ir a Perú lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Picchu”, señaló.

El parlamento peruano le dio esa designación en la víspera por negarse a entregar el liderazgo del grupo económico Alianza del Pacífico a Lima y por sus intromisiones en la política doméstica.

Es el segundo mandatario de América Latina que dicha cámara declara “persona non grata”. En febrero lo hizo con el mandatario colombiano Gustavo Petro y en enero con el expresidente boliviano Evo Morales. Los tres han criticado a la mandataria peruana Dina Boluarte.

López Obrador indicó que podría entregar a la presidencia de ese grupo de ingración al presidente de Chile, Gabriel Boric, porque el colombiano está en la misma situación que él. Pero insistió en que no la entregaría “a la señora que está usurpando” el poder en Lima, en referencia a Boluarte.

El presidente mexicano luego matizó que aunque no quiere vínculos económicos con ese país por el momento, eso no significa que se rompa la “Alianza del Pacífico” a la que ambos estados pertenecen sino que “se queda en pausa”. La Alianza del Pacífico está integrada por México, Perú, Chile y Colombia.

Más tarde, la presidenta Boluarte respondió al presidente mexicano e indicó que, “haciendo retórica”, López Obrador tiene “mucha ignorancia para tanta inteligencia de un pueblo mexicano”.

Boluarte se refirió así a una declaración del mandatario mexicano quien por la mañana también dijo que “es mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno”, en referencia a la gestión de Boluarte.

La peruana inició su gestión el 7 de diciembre cuando reemplazó a Pedro Castillo, quien fue destituido por el Parlamento tras intentar disolver el Congreso sin apoyo de los militares y la élite económica.

La relación entre Perú y México se ha resentido. En la actualidad mantienen lazos a nivel de encargado de negocios. En febrero, Perú retiró a su embajador en México luego que López Obrador llamó “presidenta espuria” a Boluarte. En diciembre la peruana expulsó al embajador mexicano en Lima. López Obrador ha calificado después a Boluarte como “usurpadora” y que no es legítimamente “presidenta del Perú”.

El Congreso peruano es la institución más desprestigiada de Perú, según todas las encuestas. La firma Ipsos Perú indicó que el Parlamento tenía 79% de desaprobación en mayo, apenas 13% lo respalda. Boluarte tiene una impopularidad de 75%, mientras es apoyada por 16%, según el mismo estudio.