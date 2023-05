El documental brasileño "Crowra" se lleva el premio al mejor equipo en Una cierta mirada

Cannes (Francia), 26 may. El documental brasileño "Crowra", dirigido por el portugués João Salaviza y la brasileña Renée Nader Messora, se adjudicó hoy el premio al mejor equipo en la sección oficial del Festival de Cannes Una cierta mirada.

El documental es una mirada al amor por la tierra y la lucha por sus derechos del pueblo indígena brasileño Krahô.

El galardón principal de esta sección, el Premio Una Cierta Mirada 2023, fue para "How to have sex", ópera prima de Molly Manning Walker, una coproducción entre el Reino Unido y Grecia sobre una joven, Tara, que celebra el fin de su etapa en el instituto con un viaje de excesos que no progresará muy bien.

Manning Walker se encontraba en un taxi de camino desde el aeropuerto cuando sonó su nombre en la Sala Debussy del Palacio de Festivales, pero el auditorio le dio unos minutos -matando la espera cantando una canción- para que llegara, entrara corriendo y subiera al escenario en ropa de deporte.

El premio del Jurado se lo llevó "Les Meutes", primera película del marroquí Kamal Lazraq, mientras que el de mejor dirección fue para su compatriota, la cineasta Asmae El moudir, por "Kadib Abyad".

El premio Nueva voz, que reconoce al mejor director novel, fue para el rapero francés Baloji por "Augure", y el último galardón de la noche, denominado Libertad -que distingue la lucha por los derechos- se lo adjudicó "Good bye julia", del sudanés Mohamed Kordofani, también debutante.

El encargado de dar la bienvenida a la ceremonia de entrega de premios fue el director artístico del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, que dedicó el saludo a recordar el sufrimiento causado por la guerra de Ucrania, a los niños sobre todo.

Cannes está "al lado del pueblo ucrania y de los artistas ucranianos", dijo Frémaux, y aunque el año pasado la invasión rusa tuvo mucho más protagonismo, aseguró que ese compromiso no es una "convicción pasajera".

La sección Una Cierta Mirada, la segunda en importancia del Festival de Cannes, se celebran desde 1978, selecciona a películas por sus miradas y estilos originales y tuvo este año un jurado encabezado por el actor estadounidense John C. Reilly.

Este prometió que se habían aproximado a las películas con el "corazón" y "los ojos" abiertos.

La ceremonia de entrega de premios -acompañada de la proyección de "Une nuit", de Alex Lutz- clausuró oficialmente esta sección oficial, pero el gran broche de oro de esta edición número 76 tendrá lugar mañana con la ceremonia de entrega de la Palma de Oro a la mejor de las 21 películas seleccionadas en competición oficial. EFE

