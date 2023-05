Cincinnati 9, Chicago Cubs 0

Cincinnati Chicago ab r h bi ab r h bi Totals 43 9 19 9 Totals 29 0 2 0 India 2b 4 0 0 1 Hoerner 2b 4 0 0 0 Benson lf 1 0 1 0 Swanson ss 3 0 0 0 McLain ss 5 1 3 0 Ríos 3b 1 0 0 0 Steer 1b 6 1 3 1 Tauchman cf 3 0 0 0 Stephenson dh 5 1 3 2 Happ lf 3 0 0 0 Senzel lf-3b 5 0 1 1 Mancini dh 3 0 0 0 Fairchild rf 4 2 3 0 Morel rf 3 0 1 0 Newman 3b-2b 4 1 2 1 Mervis 1b 3 0 0 0 Barrero cf 5 2 2 1 Mstrobuoni 3b-ss 3 0 1 0 Casali c 4 1 1 2 Barnhart c 3 0 0 0

Cincinnati 201 310 002 — 9 Chicago 000 000 000 — 0

E_Tauchman (1), Steele (1). DP_Cincinnati 0, Chicago 2. LOB_Cincinnati 12, Chicago 4. 2B_Stephenson (9), Newman 2 (5), Fairchild 2 (10), Steer (14), Barrero (8). 3B_Steer (2). SF_India (4). S_Casali (2).

IP H R ER BB SO

Cincinnati Greene W,1-4 6 0 0 0 2 11 Salazar 2 2 0 0 0 0 Cruz 1 0 0 0 0 1

Chicago Steele L,6-2 3 2-3 10 6 5 0 4 Merryweather 1 1-3 2 1 1 0 3 Assad 3 2-3 7 2 2 3 4 Alzolay 1-3 0 0 0 0 0

Umpires_Home, Adrian Johnson; First, Manny Gonzalez; Second, Quinn Wolcott; Third, Junior Valentine.

T_2:41. A_31,946 (41,363).