Boluarte promete acudir a la Fiscalía para responder sobre las muertes en las protestas

Lima, 26 may. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró este viernes que acudirá a la sede del Ministerio Público el próximo 6 de junio para responder "cada una de las preguntas de la fiscal" que la ha citado en la investigación preliminar abierta por las decenas de muertes que se produjeron durante las protestas antigubernamentales entre diciembre y marzo pasado.

"Voy a acudir al Ministerio Público, voy a contestar cada una de las preguntas que la fiscal me hiciera, no me voy a acoger al derecho de quedarme en silencio, porque la primera persona que quiere sabe que pasó con los fallecidos (...) es Dina Boluarte", dijo la mandataria a la prensa tras un acto de Gobierno.

La Fiscalía de la Nación (general) anunció el inicio de las pesquisas preliminares el pasado 10 de enero por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

La gobernante ya acudió a la sede del Ministerio Público el pasado 7 de marzo, pero no llegó a declarar porque estaba pendiente de resolución de una tutela de derechos presentada por la Procuraduría, que pidió que se le incluya en la investigación por la declaración del presidente del primer ministro, Alberto Otárola.

En las pesquisas también se ha incluido al ex primer ministro Pedro Angulo, a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes, y al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.

Inicialmente, Boluarte fue citada para acudir a declarar el 31 de mayo, pero para esa jornada está programado un gran simulacro nacional multipeligro, así que la cita ha sido aplazada al 6 de junio.

"Voy a acudir y contestar cada una de las preguntas", subrayó la jefa de Estado acerca de la citación.

La gobernante también pidió que la ciudadanía deje a la Fiscalía "que haga su trabajo de investigación".

"Nosotros como Ejecutivo le daremos todas las facilidades y ya les hemos transferido un incremento del presupuesto para que puedan agilizar y poder trabajar en ese término las investigaciones. Nosotros respetuosamente con los deudos y todo el Perú queremos saber la verdad", concluyó.

Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado, y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.

Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos, mientras que las protestas dejaron, en total, 77 fallecidos, ya que otras personas, entre ellas varios haitianos, también fallecieron por acciones como el bloqueo de carreteras.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de "ejecuciones extrajudiciales" en Perú. EFE

gdl/pbc/szg

(video)