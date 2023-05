Sunny Leone se estrena en Cannes: Esto no me lo quita nadie

Por Mindy Burrows

CANNES, Francia, 25 mayo (Reuters) - Sunny Leone es consciente de la importancia de participar en una película que se estrena en el Festival de Cannes y es una experiencia que nadie puede arrebatarle, declaró la estrella de cine el miércoles, antes de la proyección a medianoche de la película india "Kennedy", con todas las entradas agotadas.

Leone, que en su día fue una de las principales estrellas del cine para adultos de Estados Unidos, participó en la versión india del programa de telerrealidad "Gran Hermano" antes de dedicarse al cine, unos antecedentes que dieron lugar a percepciones sobre ella frente las que ha tenido que luchar.

"Al fin y al cabo, eres humana y no es una gran sensación. Pero también entiendo su punto de vista. Vengo con cierto bagaje y es difícil cambiar la percepción de la gente", dijo en una entrevista con Reuters.

"Por eso 'Kennedy' significa tanto. Y por eso —lo siento, ahora es cuando me echo a llorar— que esta película haya sido aceptada aquí (en Cannes) es una de las cosas más increíbles", dijo Leone.

"Es algo sobre lo que no pueden decir nada malo. Esto no me lo quita nadie", dijo la actriz de origen canadiense.

"Kennedy", dirigida por Anurag Kashyap, trata de un antiguo agente de policía, interpretado por Rahul Bhat, al que se cree muerto desde hace tiempo, pero que sigue trabajando para el sistema corrupto.

Kashyap, uno de los cineastas más influyentes de Bollywood, ya ha presentado antes películas en Cannes en proyecciones especiales, como "Gangs of Wasseypur", de 2012, y "Ugly", en 2013.