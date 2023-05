St. Louis 2, Cincinnati 1

St. Louis Cincinnati ab r h bi ab r h bi Totals 32 2 6 1 Totals 34 1 7 1 Nootbaar cf 4 1 1 0 Friedl cf 3 0 2 0 Gorman dh 3 1 1 1 McLain ss 3 0 1 0 Donovan 3b 3 0 0 0 India 2b 4 0 1 0 DeJong ss 3 0 0 0 Fraley lf 4 0 0 0 Burleson 1b 4 0 1 0 Stephenson dh 4 0 0 0 Yepez lf 3 0 1 0 Steer 1b 4 1 2 0 Edman 2b 4 0 0 0 Senzel 3b 4 0 0 0 Knizner c 4 0 2 0 Fairchild rf 4 0 1 1 Mercado rf 4 0 0 0 Maile c 4 0 0 0

St. Louis 000 000 020 — 2 Cincinnati 000 000 001 — 1

E_Edman (6). DP_St. Louis 1, Cincinnati 0. LOB_St. Louis 7, Cincinnati 8. 2B_Yepez (1), Knizner (5), Gorman (10), Steer (13). SB_Gorman (4), Friedl (5), Knizner (1).

IP H R ER BB SO

St. Louis Mikolas W,3-1 7 5 0 0 0 5 VerHagen H,6 2-3 0 0 0 2 1 Gallegos S,5-6 1 1-3 2 1 1 0 2

Cincinnati Weaver 6 1-3 3 0 0 1 6 Sims L,1-1 1 2-3 2 2 2 2 2 Busenitz 1 1 0 0 0 1

HBP_Weaver (Yepez). WP_Sims(2).

Umpires_Home, Dan Merzel; First, Lance Barksdale; Second, Will Little; Third, Ryan Additon.

T_2:29. A_15,978 (43,891).