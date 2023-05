San Diego 8, Washington 6

San Diego Washington ab r h bi ab r h bi Totals 35 8 9 8 Totals 38 6 12 5 Tatis Jr. rf 4 1 1 0 Thomas rf 4 1 1 0 Crnenworth 1b-2b 4 1 1 0 García 2b 5 1 2 0 Soto lf 1 2 1 0 Meneses dh 5 1 2 1 Bogaerts ss 5 1 1 1 Candelario 3b 4 1 1 1 Carpenter dh 5 0 0 0 Garrett lf 3 0 0 0 Odor 2b-3b 5 1 2 5 Dickerson ph-lf 1 1 1 1 Kim 3b 0 0 0 0 Vargas ph 1 0 0 0 Dixon ph-1b 4 1 2 0 Smith 1b 5 1 2 1 Grisham cf 3 1 1 2 Call cf 4 0 1 0 Sullivan c 3 0 0 0 Adams c 1 0 1 0 Cruz ph 1 0 0 0 Ruiz ph-c 1 0 1 1 Nola c 0 0 0 0 Abrams ss 4 0 0 0

San Diego 020 030 003 — 8 Washington 100 000 500 — 6

E_Kim (3), Martinez (1), Irvin (2). DP_San Diego 0, Washington 1. LOB_San Diego 8, Washington 10. 2B_Odor (5), Dixon (1), Smith (4), Candelario (14). 3B_Adams (1). HR_Grisham (5), Odor (3). SB_Tatis Jr. (4), Bogaerts (5), Grisham (1).

IP H R ER BB SO

San Diego Snell 5 4 1 1 4 6 Honeywell Jr. 1 1 0 0 0 1 Hill 0 3 3 3 0 0 Martinez BS,1-3 1 4 2 1 0 0 Carlton W,1-0 1 0 0 0 0 0 Hader S,13-15 1 0 0 0 0 2

Washington Irvin 4 2 2 2 4 4 Machado 1 3 3 3 1 1 Thompson 1 0 0 0 1 0 Ward 1 0 0 0 1 0 Finnegan H,3 1 1 0 0 0 2 Harvey L,2-2 BS,2-6 1 3 3 3 0 2

Hill pitched to 3 batters in the 7th.

HBP_Irvin (Dixon), Snell (Candelario). WP_Snell.

Umpires_Home, Pat Hoberg; First, Emil Jimenez; Second, Nestor Ceja; Third, Brian O'Nora.

T_3:19. A_17,524 (41,376).