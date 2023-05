"No somos limosneros", exclama Ortega y pide que no le regalen "centavos" a Nicaragua

Tegucigalpa, 24 may. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo este miércoles, al entregar a transportistas 150 unidades de autobuses adquiridos de Rusia, que su Gobierno, que dirige desde 2007, no es "limosnero", y que su país no necesita "centavos".

En un mensaje ofrecido en cadena nacional, en la que hizo entrega de las 150 unidades para el transporte colectivo, el mandatario anunció que están buscando conseguir más autobuses en Rusia, China, Brasil y México, "a través de la gestión de líneas de crédito, es decir, no estamos pidiendo que nos regalen".

"No estamos pidiendo limosna. No somos un pueblo limosnero. Somos un pueblo digno", aseveró.

Ortega pidió a los representantes del cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua escuchar ese mensaje porque "de repente se aparecen con un centavo" de ayuda y "quieren hacer el gran evento porque están entregando centavos".

"Nosotros no somos limosneros. No queremos que nos regalen un centavo", exclamó el dirigente sandinista.

Ortega se refirió al tema el mismo día en que el Banco Central de Nicaragua publicó el informe anual de la cooperación externa, el cual disminuyó un 34,3 % en 2022.

Nicaragua recibió 958,3 millones de dólares el año pasado en cooperación exterior global, un 34,3 % menos a los 1.458,3 millones de dólares captados en 2021, según ese informe.

En total, en 2022 la cooperación externa se redujo 500 millones de dólares en relación a 2021, debido a la disminución de 523,9 millones de dólares (42 %) en la cooperación oficial al sector público, y el aumento de 24 millones de dólares (11,3 %) en la cooperación al sector privado, explicó el Banco Central.

Del total de la cooperación, 246,5 millones de dólares provinieron de fuentes bilaterales, encabezados por los Países Bajos (120,5 millones), Alemania (47,3 millones), Estados Unidos (28,8 millones) y la Unión Europea (23,8 millones).

China, Irán, Rusia y Venezuela, que mantienen alianza con Ortega, no aparecen en la lista de los principales cooperantes de Nicaragua.

En su discurso, Ortega dijo que Nicaragua es "un pueblo trabajador, una economía que está creciendo y, por lo tanto, tenemos la capacidad para comprar y solicitar líneas de crédito y, en otros casos, para comprar al contado, como hemos comprado millones de vacunas (a Rusia) durante el momento más crítico de la epidemia".

El mandatario insistió en que "vergüenza le debería de dar a los que aparecen dando ayuda y luego divulgan que entregaron centavos", aunque no se refirió a ningún país en particular.

Esos "centavos", agregó Ortega, se los deberían entregar a "otros pueblos que tienen condiciones realmente terrible, trágica", porque en Nicaragua, dijo, "gracias a Dios, tenemos un pueblo trabajador, con mucho orgullo, con mucha dignidad".

"Tenemos un pueblo que ha aprendido a caminar en medio de condiciones difíciles, a desarrollarse en medio de condiciones difíciles, y así lo seguiremos haciendo", sostuvo.EFE

