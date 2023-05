Moretti divierte en Cannes con una película muy musical y en contra de las plataformas

Alicia García de Francisco

Cannes (Francia), 25 may. "No me gusta que tantos realizadores, productores, guionistas se hayan entregado tan dócilmente a las plataformas". Es la opinión del realizador italiano Nanni Moretti y de su personaje en "Il sol dell'avvenire", una película que ha gustado mucho en Cannes.

Tras diez días viendo filmes densos y larguísimos -en esta edición superar las tres horas de metraje se ha convertido en la norma-, la estudiada y falsa ligereza del filme de Moretti, que compite por la Palma de Oro, se ha recibido con ganas.

Tanto que uno de los temas que se escuchan en el filme y que bailan los personajes, "Voglio vederti danzare", de Franco Battiato, se escuchaba hoy por todas partes en el Palacio de Festivales donde se celebró la rueda de prensa del filme.

También anoche, en la alfombra roja que precedió al estreno del filme se pudo ver a Moretti y a su equipo, entre los que estaban Margherita Buy, Barbora Bobulova o Mathieu Amalric, bailando al son de Battiato, dando vueltas con los brazos extendidos como hacen en una de las mejores secuencias del filme.

Esa ligereza que aporta la música no oculta la crítica que lanza Moretti contra las plataformas, personificadas en Netflix, pero que se refiere a todas, como HBO o Disney, explicó en la rueda de prensa.

"Cuando pienso en hacer una película no pienso en un chico de 13 años en Pensilvania que mira un filme en su móvil en el metro. Yo pienso en una sala de cine oscura donde los espectadores van a ver imágenes mucho más grandes que ellos y pienso en seguir haciendo películas pensando en las salas del cine", afirmó Moretti.

Un ejemplo, este "Il sol dell'avvenire", una historia de cine dentro del cine. De un director, Giovanni (Moretti) que está realizando una película mientras su mujer y productora (Buy) busca el mejor momento para decirle que se quiere divorciar tras 40 años de matrimonio.

Esa historia se mezcla con el argumento de la película que rueda, que se sitúa en el año 1956 en Roma, con el telón de fondo de la invasión de Hungría por parte de las tropas soviéticas.

Hace varios años Moretti empezó a desarrollar un filme sobre ese 1956, pero abandonó esa idea y comenzó a trabajar en "Tre piani" ("Tres pisos").

"Después llamé a la guionista y le dije que quería volver sobre 1956, pero hablando también del realizador que rodaba ese filme, quería hablar de su vida sentimental, de sus esperanzas, sus particularidades", explicó el realizador.

Una forma de hablar de la relación de la pareja y de la historia del país, mientras su personaje en el filme piensa en su siguiente película, que quiere que sea un musical.

Las escenas soñadas por él como parte de su siguiente proyecto aportan un divertido toque lúdico y surrealista a una historia con muchas más capas de lo que parece, que habla de la importancia del Partido Comunista italiano, de las divisiones internas de los comunistas occidentales, de las brechas generacionales o de la guerra de Ucrania.

"El guion lo escribimos antes de la invasión, de la agresión rusa contra Ucrania. Cuando se produjo esa invasión me ha impresionado mucho, era como una coincidencia con lo que mostrábamos en el cine", reconoció el realizador, que se siente muy "impresionado de que la guerra haya vuelto a nuestra realidad".

Una película que, como siempre en su cine, responde a una personalidad muy marcada. Y con la que el realizador busca su segunda Palma de Oro tras la conseguida en 2002 con " La stanza del figlio " ("La habitación del hijo").

"Desde mi primer corto en super 8, hace ya 50 años, he intentado contar el mundo que conozco, de mi medio social, político, generacional y contarlo todo con ironía", resaltó Moretti.

Y esa personalidad impregna todo el rodaje y el plató, como reconocieron las actrices.

Bobulova, en su primera colaboración con Moretti, dijo estar "extremadamente sorprendida de ver su método de trabajo, que es muy intenso". "La relación con los actores es especialmente particular, todo el plató se convierte en un sitio muy particular y él tiene una gigantesca humanidad tanto en el plató como fuera de él".

Algo con lo que estuvo de acuerdo Buy en la que es la quinta película seguida que rueda con Moretti. "Es coherente, preciso, perfecto (...) es una gran seguridad lo que sientes cuando trabajas con él como actor". EFE

agf/cg

(foto)