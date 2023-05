Redacción Deportes, 25 may. El boxeador mexicano Luis Alberto ‘Venado’ López, campeón de la división de peso pluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), aseguró este jueves que la primera defensa de su título, en la que se enfrentará al irlandés Michael Conlan, le permitirá demostrar que es un verdadero monarca.

“Quiero demostrar que soy un verdadero campeón. A lo largo de mi carrera siempre he estado en puestos no estelares, ganándole a prospectos. Ahora que soy campeón, quiero consolidarme como tal. Quiero acabar con Michael Conlan y luego ir por los demás campeones del mundo”, explicó en la rueda de prensa previo al combate.

López, de 29 años, se convirtió por primera vez en campeón del mundo al vencer en diciembre pasado al británico Josh Warrington por decisión mayoritaria en Leeds, Inglaterra.

El combate ante Conlan será en Belfast, Irlanda, en The SSE Arena, en donde se espera que una mayoría de aficionados que apoyarán al pugilista local y estarán en contra del Venado.

“Estoy acostumbrado a no ser local. He peleado en Estados Unidos, en el Reino Unido ya he peleado dos veces. Estoy acostumbrado a que no me quieran ver ganar, pero les arruinamos los planes. Que no se les olvide que todos me quieren ver perder y quién es el campeón del mundo”, señaló el peleador oriundo de Mexicali.

López llega al combate ante el irlandés con récord de 27 victorias, 15 por nocaut, y dos derrotas.

El retador Conlan, de 31 años, busca ante el Venado proclamarse por primera vez en su carrera como monarca mundial.

En su trayectoria como profesional, el irlandés suma 18 triunfos, nueve antes de tiempo, y una derrota, cuando en marzo de 2022 fue noqueado por su compatriota Leigh Wood.

“Espero al mejor Luis Alberto López y creo que vendrá en su mejor forma. Estoy preparado para todo lo que pueda dar. Confío en mi preparación y es un placer estar en Belfast”, expresó Conlan, quien fue medallista olímpico de bronce en Londres 2012.

Conlan negó sentirse presionado porque en Belfast gran parte de los aficionados lo apoyarán y esperarán que le arrebate el título al mexicano.

“Mantendré la calma con toda la experiencia que he tenido en mi carrera. Sé cómo sobrellevar esta presión de ser local, estoy emocionado por este sábado, en el que saldré campeón”, sentenció. EFE

rcg/cav