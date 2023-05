Jueves, 25 de mayo de 2023 (22.00 GMT)

(Corrige día. Bien: jueves)

El Congreso de Perú declara persona non grata a López Obrador

Lima. El pleno del Congreso peruano declaró este jueves persona non grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por sus repetidas declaraciones sobre asuntos internos de Perú y la negativa a transferir al país andino la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.La decisión fue tomada con 65 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones tras haber debatido una moción con ese planteamiento que fue aprobada el lunes pasado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

Cristina Fernández pide "unidad nacional" para "dejar de lado" el programa con el FMI

Buenos Aires. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, reclamó este jueves "unidad nacional" para "dejar a un lado" el programa acordado entre el Gobierno de su país y el Fondo Monetario Internacional (FMI), puesto que, en los términos actuales, "va a ser imposible pagarlo". "Si nosotros no logramos que ese programa que el FMI impone a todos sus deudores sea dejado de lado y nos permitan elaborar un programa propio de crecimiento, de industrialización, de innovación tecnológica, va a ser imposible pagarlo, por más que digan lo que digan", manifestó la también exmandataria (2007-2015) ante miles de personas congregadas en la Plaza de Mayo de Buenos Aires.

Rusia comienza a enviar a Minsk armas nucleares mientras sus mercenarios abandonan Bajmut

Moscú/Kiev. Rusia comenzó hoy el traslado de armas nucleares tácticas a Bielorrusia, fronteriza con Ucrania, mientras que los mercenarios rusos del Grupo Wagner iniciaron su repliegue de la ciudad oriental de Bajmut, tras anunciar su captura el pasado sábado."Teníamos que preparar el lugar para su almacenamiento y demás. Lo hicimos. Por eso, ya ha comenzado el traslado de las ojivas nucleares", dijo el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, durante una visita a Rusia.

EE.UU., Dinamarca y Países Bajos diseñarán el plan de entrenamiento en F-16 para Ucrania

Washington. Estados Unidos, Dinamarca y los Países Bajos comenzarán en las próximas semanas a diseñar "un marco de entrenamiento" en el manejo de los aviones de combate F-16 para las fuerzas ucranianas. Así lo señaló el secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, en una rueda de prensa conjunta con el jefe del Estado Mayor estadounidense, general Mark Milley, tras la duodécima reunión del Grupo de Contacto para Ucrania.

Armenia y Azerbaiyán se mueven hacia un acuerdo de paz, dice Putin tras reunión trilateral

Moscú. Los líderes de Armenia y de Azerbaiyán, Nikol Pashinián e Ilham Alíev, respectivamente, se reunieron hoy bajo la mediación de su homólogo ruso, Vladímir Putin, quien consideró que ambos países se están moviendo hacia un tratado de paz, ya que las cuestiones que quedan por resolver son puramente técnicas. "En general, en mi opinión, a pesar de las dificultades y los problemas que persisten, la situación se está desarrollando hacia un arreglo", dijo Putin en la reunión trilateral celebrada en el Kremlin.

Prolongan 10 días los diálogos de paz en La Habana entre el Gobierno de Colombia y el ELN

La Habana. Los negociadores del Gobierno de Colombia y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron este jueves la prolongación del tercer ciclo de diálogos de paz hasta el 8 de junio, diez días más de lo previsto.El tercer ciclo, que sigue a los realizados en Venezuela (noviembre) y México (marzo), arrancó el 2 de mayo y estaba inicialmente previsto que concluyera el 29 de mayo.

Seúl y Washington inician sus mayores maniobras con fuego real realizadas hasta la fecha

Pocheon (Corea del Sur). Los ejércitos de Corea del Sur y EE.UU. iniciaron hoy las que son sus maniobras con fuego real de mayor escala hasta la fecha para conmemorar los 70 años de su alianza en un momento convulso en la península marcado por los desarrollos armamentísticos norcoreanos y los grandes despliegues militares de los aliados. Se trata del mayor despliegue de medios -para las maniobras inaugurales de hoy se movilizaron 2.500 efectivos de tres cuerpos distintos y unos 600 activos militares- para unos ejercicios con fuego real hasta la fecha en Corea del Sur, donde desde el fin de la Guerra de Corea (1950-1953) solo se han celebrado hasta la fecha una decena de simulacros como este.

Condenado a 18 años de cárcel un líder ultraderechista por el asalto al Capitolio

Washington. El fundador del grupo ultraderechista Oath Keepers, Stewart Rhodes, fue condenado este jueves a 18 años de cárcel por encabezar la conspiración para intentar mantener al expresidente de EE.UU. Donald Trump en el poder.Se trata de la condena más fuerte dictada hasta el momento contra un imputado por el ataque de 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de EE.UU.

AI y familiares de víctimas acusan a Boluarte de estigmatizar a manifestantes

Lima. Amnistía Internacional (AI) y familiares de las víctimas de las protestas antigubernamentales de Perú acusaron este jueves a la presidenta Dina Boluarte de estigmatizar a los manifestantes en sus discursos, lo que provocó, según la organización, la legitimización social de las 49 muertes en choques con las fuerzas del orden. "El Poder Ejecutivo de Perú, incluyendo la presidenta y el presidente Consejo de Ministros, estigmatizaron a los manifestantes como radicales violentos y ninguna vez pidieron cuentas públicamente a la Policía y al Ejército", señaló la secretaria general de AI, Agnès Callamard, en una rueda de prensa en Lima.

La Casa Blanca reitera que una suspensión de pagos "no está sobre la mesa"

Washington. La Casa Blanca reiteró este jueves su mensaje de que una suspensión de pagos "no está sobre la mesa", pese a la falta de avances en las negociaciones para elevar el techo de deuda entre el Gobierno de Estados Unidos y los republicanos. La portavoz gubernamental, Karine Jean-Pierre, defendió durante una rueda de prensa que ambos equipos continúan negociando un acuerdo sobre el presupuesto y que las conversaciones están siendo productivas.

Familia de Neruda arremete contra ministro chileno por informe sobre muerte del poeta

Santiago de Chile. La familia del poeta Pablo Neruda calificó este jueves de "desafortunada" la declaración del ministro chileno de Justicia, Luis Cordero, sobre un informe pericial entregado hace tres meses en la causa judicial que investiga la muerte del Nobel. "Las palabras del ministro son desafortunadas y poco prudentes porque no conoce la causa y, siendo un miembro del Gobierno, habla en nombre del Ejecutivo. Habría sido más prudente que hubiese dicho que desconoce el detalle y que la valoración corresponde al tribunal", criticó este jueves a EFE la abogada de la familia de Neruda, Elisabeth Flores.

Los fans de Tina Turner homenajean con flores y velas a la reina del rock en su casa de Suiza

Küsnacht (Suiza). Numerosos fans de Tina Turner, fallecida este miércoles a los 83 años, se han acercado a Chateau Algonquin, la mansión de la cantante en Küsnacht, a orillas del lago de Zúrich, para dejar flores, velas encendidas y rendir todo tipo de homenajes a la reina del rock. En las proximidades de la casa suenan desde los autos de estos fans éxitos como "The Best" o "What's Love Got To Do With It", y entre los mensajes que recuerdan el legado de la popular artista destacan algunos en lo que se recuerda a la cantante como "simplemente, la mejor", parafraseando sus versos más populares. EFE

