Redacción Deportes (EE.UU.), 25 may. La cuenta atrás para las 500 millas de Indianápolis se reactivó este jueves con el día de medios desde el Circuito Indianápolis Mostorsports Speedway y el español Alex Palou, que saldrá desde la 'pole' y lidera el campeonato, aseguró que "será cuestión de sobrevivir hasta el último 'pit stop'".

Todo apunta a un duelo directo entre los McLaren y los Ganassi, con Palou como el más rápido de todos en los días previos: "Ellos han sido muy rápidos, Rinus Veekay ha sido excelente en la clasificación, pero no sé si en carrera podrá estar a ese nivel, los AJ Foyt, mis compañeros… es difícil elegir sólo a uno, no hay que subestimar a nadie. Nadie pensaba que Helio Castroneves tuviera un gran coche en 2021 y ganó”, comentó Palou en rueda de prensa.

El planteamiento de Ganassi en 2023 será distinto al año pasado. Para Palou, los errores sirven para mejorar y afrontarlo de otra manera.

"Tenemos que intentar controlar la carrera lo más posible, pero sin salirnos de ella demasiado pronto por ser muy agresivos como el año pasado. La vuelta que hay que liderar es la última, ojalá podamos hacerla. Sabemos que tenemos el coche, el equipo y vamos a por ello. Estoy con ganas de que llegue el domingo y liderar la carrera en la bandera verde", consideró.

En una semana muy larga, repleta de compromisos profesionales para mejorar cada detalle del monoplaza, así como atender a periodistas y patrocinadores, para Palou también es importante desconectar en algunos momentos:

"Aquí estamos a tope, y ya tenía una agenda apretada. Ahora al hacer la pole se me llenó aún más. No he podido tener mucho tiempo, pero el martes me lo tomé libre y fui al lago con la familia, a disfrutar de un día soleado. Hemos hecho también torneos de pickleball con el equipo", comentó el piloto español.

Llega un fin de semana histórico, con la disputa de las 500 millas, pero también con la coincidencia con el Gran Premio de Mónaco.

En ambos circuitos habrá opciones de que triunfe un español: "Si eso pasa a lo mejor España se volvería un poco loca, sobre todo por Fernando si gana, pero también por nosotros. Es bonito ver que a la gente le está gustando la Indycar, las 500 millas, y que están apoyando tanto. Con la distancia, el cambio horario, y dos pilotos españoles tan bien posicionados en Fórmula Uno es difícil hacernos un hueco", dijo Palou.

PATO O’WARD Y MCLAREN, A POR TODAS

El mexicano Pato O’Ward, segundo detrás de Palou en la clasificación, ha sido una semana más uno de los pilotos más rápidos de la Indycar. Saldrá quinto y su McLaren llega muy preparado.

"Está bien, hemos trabajado en ello mucho tiempo, muchas semanas, muchos meses. Es una carrera muy larga, doscientas vueltas. Hay que tratar de estar ahí al final y capitalizarlo", comentó el de Monterrey.

A la hora de hablar del favoritismo para Ganassi y McLaren, O’Ward no descartó a nadie.

"Muchos coches están en el mismo nivel, hay muchos coches fuertes. Va a ser una pelea de perros entre Ganassi y nosotros, pero Penske va a estar ahí también, no podemos dejarles fuera, ni a los Andretti”, afirmó Pato.

Es la cuarta participación para O’Ward en el gran óvalo de Indianápolis y en lo que va de año siempre ha estado posicionado muy arriba.

"Nunca se sabe cuál va a ser el año, son carreras largas, difíciles. Lo que sí siento es que estamos lo mejor posicionados que hemos estado en los últimos años. A ver qué pasa”, manifestó el piloto de McLaren.

La referencia en la parrilla es Palou, también para él.

"Alex va a estar fuerte, ha hecho una gran tanda de clasificación, tiene un coche muy rápido. Nosotros también lo vamos a pelear. Lo único es la estrategia, los pit-stops que son seis o siete. En esto pueden salir las cosas muy bien o muy mal. Hay que ir vuelta a vuelta", cerró O’Ward.