"100 años de Warner", una historia "de liderazgo y familia", que salta de Cannes a HBO

Alicia García de Francisco

Cannes (Francia), 25 may. Con referencias a más de 400 películas y testimonios de 60 personas -desde Robert de Niro a Martin Scorsese, Gal Gador, Ophra Winfrey o Alfonso Cuarón- el documental "100 años de Warner Bros" es una historia "de liderazgo y de familia", según explica a EFE en Cannes su directora, Leslie Iwerks.

Presentado en una sesión especial en el Festival de Cannes, este documental de cuatro episodios de una hora cada uno se estrena este jueves en HBO Max en el marco del centenario de una compañía cuyos orígenes están entre Ohio y Pensilvania de la mano de cuatro hermanos: Henry, Albert, Sam y Jack Warner.

En 1918 produjeron su primera película y en 1923 compraron un pequeño terreno en Hollywood y crearon Warner Bros. Su historia, asegura Iwerks, aúna tres de los elementos que más le interesan como cineasta: "innovación, negocio y arte".

"Esa historia familiar se convirtió en un liderazgo fracturado y fue fuente de grandes conflictos que se han extendido durante cien años", resaltó Iwerks.

Un año y medio de trabajo para bucear en los ingentes archivos de Warner y decidir cuáles eran las películas que debían estar en el documental y qué testimonios necesitaban.

"Esta es una compañía tan grande con tantas películas, tantos actores, tantas historias...", que el planteamiento fue elegir las que "tuvieron más impacto"

"¿Cuáles fueron las películas que marcaron la diferencia? No solo en la industria, sino en el mundo, ¿quiénes son los actores que surgieron de la nada y se volvieron enormes?". A partir de esas preguntas comenzó la selección.

De entre las entrevistas que realizó para el filme, recuerda con cariño la de Clint Eastwood, un gran icono del cine que sin embargo fue muy criticado en su primera época, en los tiempos de Harry el sucio porque sus películas era demasiado violentas.

"No me importa lo que la gente piense". Esa fue la respuesta de Eastwood, que muestra lo que más le gusta a Iwerks, que "haya cineastas que simplemente hacen una película porque quieren hacerla y pase lo que pase van a hacer la mejor película que puedas", sin importarles la aceptación o no del público.

O Warren Beatty, con el que tuvo un almuerzo que se prolongó durante seis horas. "Contó una historia detrás de otra", como el hecho de que "Bonnie and Clyde" (1967) "fuera enterrada por Jack Warner" porque no le convencía desde el punto de vista moral por el exceso de violencia.

Pero se estrenó y fue un éxito. "Fue el comienzo de una nueva era del cine, la nueva era del joven Hollywood", a la que se unieron Disney y luego el resto de estudios. Uno de los muchos cambios que el sistema de estudios ha experimentado en estos cien años.

Cambios que quedan reflejados en un documental dividido en cuatro partes: "El material del que están hechos los sueños", "Clint, Kubrick y la kriptonita", "Héroes, villanos y amigos" y "El mundo mágico y el big bang".

Un trabajo que ha hecho que Iwerks respete aún más a los estudios Warner. "Aprendí mucho más sobre su herencia y sobre su legado, sobre lo que defendieron desde el principio y los tipos de películas que se propusieron hacer y que estaban destinadas a ser muy impactantes".

Warner Bros encargó este trabajo a Iwerks, hija de una leyenda de Disney, Don Iwerks, y nieta de Ub Iwerks, cocreador de Mickey Mouse y con un exhaustivo conocimiento de la industria.

Iwerks ha realizado documentales como "The Pixar Story" (2006), "Citizen Hearst (2012) "Industrial Light & Magic: Creating the Impossible" (2010) o "The Hand Behind the Mouse: The Ub Iwerks Story and League of Legends Origins" (1999).

Y tras analizar tanto la historia del cine Iwerks está convencida de que las salas seguirán existiendo y las películas seguirán haciéndose aunque se vayan adaptando a los cambios tecnológicos, a las plataformas de streaming y a dificultades como la actual huelga de guionistas de Hollywood.

Las plataformas obligan a generar mucho contenido y lo difícil es lograr productos como "Ted Lasso" o "The Marvelous Mrs Maisel" que duran varias temporadas. Por eso los estudios están dispuestos a correr más riesgos en las series que en el cine, asegura.

"Yo creo que Warner Bros quiere continuar haciendo películas que sean un poco más contundentes, que tengan un poco más de impacto y no solo todas las secuelas de sagas". Pone como ejemplo "Elvis", que demostró la importancia de la experiencia en salas. EFE

agf/ah