"Vivir y morir con dignidad", el ideal plasmado en la novela del peruano Gustavo Rodríguez

Esteban Biba

Ciudad de Guatemala, 24 may. Con el semblante preocupado como el de una persona que ha meditado mucho sobre un tema, el ganador del premio Alfaguara 2023, el escritor peruano Gustavo Rodríguez, advierte lo difícil que es envejecer en Latinoamérica, una región a la que describe como profundamente desigual y que presta poca importancia a sus adultos mayores.

Rodríguez explicó en una entrevista con EFE la esencia de su obra "Cien cuyes", premiada por la editorial española Alfaguara, y que narra la historia de una cuidadora de ancianos en Lima, Perú, que debe afrontar un dilema moral y legal.

"La palabra clave que atraviesa toda la novela es la dignidad. Y a través de esa noción, como un prisma colorido, se desprenden otros temas valiosos. Entre ellos, la dignidad para vivir, y la dignidad para morir", afirma el autor en Guatemala, donde presentó su nuevo libro como parte de una extensa gira por el continente.

Rodríguez se reconoce como un escritor optimista e incapaz de escribir una novela 'kafkiana' y al que le gusta usar el humor mezclado con temas tabú en las sociedades de Latinoamérica. Así, su relato termina convertido en una "tragicomedia conmovedora", como lo describió la escritora argentina Claudia Piñeiro, directora del jurado que le entregó el premio Alfaguara en marzo pasado.

"Cien Cuyes", la novena novela del escritor peruano, fue galardonada en la vigésimo sexta edición del premio Alfaguara, el pasado 28 de marzo en Cádiz, España.

En esta obra, Rodríguez transporta a los lectores a un lugar de reposo para personas acomodadas económicamente en Lima. Es entonces cuando surgen "Los 7 magníficos", un grupo de ancianos que han generado una simbiosis en el tramo final de sus vidas y que se entrelazan con la protagonista de la obra, Eufrasia, su cuidadora.

"Eufrasia es una reina de la empatía. La protagonista es un compendio de rostros del cuidado de América Latina: el cuidado no solo de ancianos, si no de todas las personas. El cuidado tiene un rostro femenino, pero también tiene el rostro de la migración. Son mujeres que dejan de cuidar a sus familias por cuidar a otros", subraya Rodríguez.

Manteniendo el espíritu optimista con el cual impregna las páginas de "Cien Cuyes", el autor menciona que con más empatía en el mundo se "sufriría menos", existiría menos racismo y las políticas públicas serían enfocadas en el bienestar de la mayoría.

LA MÚSICA Y LA CULTURA POP

El escritor peruano utilizó el cine y la música para crear un puente de comunicación entre clases sociales y generaciones en su obra.

"No podía dejar de lado las confrontaciones sociales que hay en nuestra sociedad. Por eso me animé a colocar en el mismo universo a ancianos pudientes con personajes con menor poder adquisitivo. Desde ese punto de vista, el uso de la cultura popular me ayuda a rendirle homenaje al único vehículo que nos une en identidad, que es la cultura que nos genera ganancias intangibles", remarcó el escritor peruano de 55 años.

En la obra, por ejemplo, el Mambo de Machaguay, una canción popular de Perú, también conocida en Chile, es la melodía que crea un vínculo entre la protagonista, Eufrasia, y doña Carmen, una anciana sin motivaciones para vivir.

Rodríguez confiesa que siendo un escritor joven se avergonzaba de utilizar referencias populares o, como él las describe, "mi educación sentimental". Sin embargo, con los años el abrazarse como consumidor de cultura pop ha hecho su literatura más genuina.

Al escritor limeño le extraña no haber recibido epítetos de parte de políticos por el tema controversial de su obra. Pero esto lo atribuye, entre risas, a que tal vez "nuestros políticos no leen mucho".

"Sería una fantasía loca si mi novela ayuda a que la sociedad y nuestros políticos empiecen a tener más apertura hacia la muerte con dignidad como eje de una política pública", recalca.

Mientras tanto, guarda los recuerdos satisfactorios que le ha producido su última novela, como cuando en Bogotá, en una firma de libros, un joven de 15 años le indicó que por su lectura quería entender más a su abuela anciana. "Momentos como este son los que más me emocionan", concluye Rodríguez. EFE

eb/dte/jcm/jrh

(foto)