Víctor Erice sobre su ausencia de Cannes: faltó diálogo con Frémaux, el delegado general

Cannes (Francia), 24 may. Víctor Erice comunicó a Cannes el 28 de abril que no asistiría a la presentación su último filme, "Cerrar los ojos", incluido en la programación pero fuera de competición, por la falta de diálogo por parte del delegado general del festival, Thierry Frèmaux.

Erice pidió a Frémaux que le dijera si había elegido o no su película a competición para poder decidir si aceptaba la propuesta de la Quincena de cineastas de abrir la sección. Pero el responsable de Cannes no le respondió.

Así lo explica en una carta abierta publicada hoy por El País, a la que el Festival de Cannes, consultado por Efe, aún no ha respondido.

En el texto, el realizador español señala que, tras comunicar su ausencia a Frémaux, su intención era mantenerse al margen, pero cambió de opinión tras leer en el diario una información el 21 de mayo que decía que "Cerrar los ojos" no estaba en la competición oficial porque el filme se había acabado apenas unos días antes. "Lo cual era falso", asegura Erice.

Una copia de la película, a la que le faltaban algunas correcciones técnicas finales, se envió al Comité de Selección del Festival de Cannes el 24 de marzo y más adelante otra ya preparada para su proyección.

"Entre marzo y abril, a la espera de lo que el Comité de la Selección Oficial decidiera, recibí de la prestigiosa sección Quinzaine des Cinéastes, a través de su delegado general, Julien Rejl, y Jean Narboni, decano de la crítica especializada francesa, la propuesta de inaugurar en Cannes la Quinzaine con mi película, en una sesión especial. Un evento que en anteriores ediciones se ha ofrecido a directores consagrados, como Francis Ford Coppola", recuerda Erice.

El realizador de "El espíritu de la colmena" escribió a Frémaux para pedirle que, si no seleccionaba su película, se lo dijera con el tiempo suficiente, algo que se suele hacer en los festivales, para poder considerar la propuesta de la Quinzaine.

"Pero en ese tiempo de espera, Frémaux nunca dio señales de vida", dice Erice, que se enteró de que "Cerrar los ojos" estaría en una sección fuera de competición en la rueda de prensa general del 13 de abril en la que se anunció la programación de esta 76 edición.

"Lo que me movió entonces poco tiene que ver con una reacción de protesta o rechazo al no haber sido incluida mi película en la Competición. Nada más lejos de mis intenciones que reclamar, como algo obligado, un puesto en dicha selección. Entre otras cosas porque cabe dentro de lo posible que el Comité haya considerado que no reunía los méritos suficientes para figurar en la misma. Mis motivos para no estar presente en el festival han sido de otra naturaleza", añade.

En su opinión, "a la hora de decidir la première mundial de 'Cerrar los ojos', entre dos interlocutores como Thierry Frémaux y yo (director y coproductor de esa película), que nos conocíamos desde hace ya algún tiempo, lo natural hubiera sido el diálogo y la consulta".

Y, agrega, "no para que me concediera un favor o un privilegio, sino para que me diera la oportunidad de valorar y elegir entre las otras alternativas que 'Cerrar los ojos tenía'". EFE

