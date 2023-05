LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (24 de mayo)

LA AGENDA DEL MIÉRCOLES ESTADOS UNIDOS -El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller se refiere al panorama económico en una conferencia organizada por la Universidad de California, en Santa Bárbara. (1610 GMT) -La Administración de Información de Energía (EIA, por sus siglas en inglés), una agencia del Gobierno, emite su reporte sobre las existencias semanales de inventarios de petróleo y derivados del país. MÉXICO -El instituto de estadísticas INEGI entrega su reporte sobre la variación de su índice de inflación en el mes hasta la primera quincena de mayo. Las estimaciones de analistas prevén una tasa interanual de 6,24% en relación a igual periodo en abril. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS CHINA RUSIA- China y Rusia deberían mejorar aún más la cooperación económica, comercial y de inversión, y ampliar la cooperación en materia de energía, afirmó el presidente chino, Xi Jinping, en declaraciones recogidas por medios estatales. China está dispuesta a seguir apoyando las cuestiones relativas a los intereses fundamentales que comparte con Rusia, dijo Xi en una reunión en Pekín con el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, informó CCTV. REINO UNIDO INFLACION- La inflación británica de los precios al consumo cayó menos de lo esperado en abril, hasta el 8,7%, desde el 10,1% de marzo, aunque la lectura de la inflación subyacente subió inesperadamente, mostraron las cifras de la Oficina Nacional de Estadística. Es probable que los datos refuercen las expectativas de que el Banco de Inglaterra se vea obligado a subir de nuevo las tasas de interés.

REINO UNIDO BANCOS- Deutsche Bank y Citigroup han admitido actividades contrarias a la competencia al intercambiar información confidencial sobre bonos del Estado británico entre 2009 y 2013, dijo el organismo británico de defensa de la competencia, que ha declarado provisionalmente a cinco bancos infractores de las normas de competencia. HSBC, Morgan Stanley y Royal Bank of Canada, por su parte, no han admitido ninguna infracción por el supuesto intercambio de información en una o más conversaciones individuales entre un pequeño número de operadores en las salas de chat de Bloomberg tras la crisis financiera mundial. ALEMANIA- La confianza empresarial alemana cayó más de lo esperado en mayo debido principalmente a un fuerte descenso de las expectativas a futuro, otra señal de que la mayor economía de Europa se enfrenta a fuertes vientos en contra, mostró una encuesta. El instituto Ifo dijo que su índice de clima empresarial se situó en 91,7 tras una lectura de 93,4 en abril. Un sondeo de Reuters entre analistas apuntaba a una lectura de 93,0 en mayo. NUEVA ZELANDA- El Banco Central de Nueva Zelanda (RBNZ) subió las tasas de interés 25 puntos básicos, hasta situarlos en el 5,5%, su nivel más alto en más de 14 años, pero indicó que ya había terminado las subidas, tras haber emprendido su ciclo de endurecimiento más agresivo desde 1999. Aunque la subida de 25 puntos básicos había sido pronosticada en gran medida por los economistas encuestados por Reuters, había una creciente expectativa de que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda podría pronosticar nuevas subidas de la tasa de efectivo oficial (OCR, por sus siglas en inglés) en los próximos meses. LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES EEUU ECONOMÍA- Las ventas de viviendas unifamiliares nuevas en Estados Unidos subieron a un máximo de 13 meses en abril, impulsadas por una persistente escasez de casas de segunda mano en el mercado, aunque las ventas del mes anterior no fueron tan fuertes como se pensaba. Las ventas de viviendas nuevas aumentaron un 4,1%, hasta una tasa anual desestacionalizada de 683.000 unidades el mes pasado, la cifra más alta desde marzo de 2022, informó el Departamento de Comercio. EEUU DEUDA- Representantes del presidente Joe Biden y de los republicanos del Congreso pusieron fin a otra ronda de conversaciones sobre el techo de la deuda sin señales de avance, a días de la fecha límite para elevar el límite de endeudamiento del Gobierno, de 31,4 billones de dólares, o correr el riesgo de caer en suspensión de pagos. Ambos partidos siguen profundamente divididos sobre cómo frenar el déficit federal, con los demócratas argumentando que los estadounidenses ricos y las empresas deben pagar más impuestos, mientras que los republicanos quieren recortes del gasto. ARGENTINA ECONOMÍA- La actividad económica de Argentina (EMAE) mejoró un 1,3% interanual en marzo, dijo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), un dato que se ubicó por encima a lo esperado por el mercado. El estimador mensual de la actividad avanzó un 0,1% en la medición desestacionalizada respecto de febrero, agregó el ente de estadísticas. MÉXICO PEMEX- Un incendio de grandes proporciones fue controlado en la refinería Lázaro Cárdenas de la estatal mexicana Pemex, ubicada en la costa oriental del país, informó la Secretaría de Protección Civil del estado Veracruz. El fuego se inició a las 22:20 hora local (0420 GMT del miércoles) y, cerca de la medianoche, los bomberos de Pemex lograron controlarlo. Hasta el lugar llegó personal de Protección Civil estatal y municipal para apoyar en las labores, dijo la secretaría. PERÚ CHINALCO- La unidad de la firma china Chinalco en Perú podría comenzar a más tardar a fines de junio la construcción de su retrasado proyecto de ampliación de 1.300 millones de dólares en su mina de cobre Toromocho, dijo un ejecutivo de la compañía. El presidente de Chinalco Perú, Xudong Zhang, afirmó que espera que el Gobierno peruano apruebe en los próximos 30 días un expediente presentado para levantar las observaciones del proyecto ubicado en la región andina de Junín, donde está ubicado Toromocho, que inició operaciones hace una década. ARGENTINA LITIO- La minera de litio Allkem Ltd, con sede en Australia, que se encamina a una fusión con la estadounidense Livent Corp por 10.600 millones de dólares, ve una "enorme" oportunidad en Argentina, dijo su directora global de Sustentabilidad y Asuntos Externos, Karen Vizental. La ejecutiva dijo durante un evento de minería en Buenos Aires que la sólida cartera de proyectos de litio de Argentina podría atraer miles de millones de dólares en inversión para 2030, mientras que las exportaciones de litio del país podrían ascender a 10.000 millones de dólares. MÉXICO CITI- El presiente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que si la compra del negocio minorista de Citigroup en el país no se concreta, su Gobierno podría participar en una adquisición. Sin embargo, el mandatario agregó que la puja, liderada por el conglomerado Grupo México, del magnate Germán Larrea, va por buen camino. (REUTERS BMV)