Jagger, John y Keys lamentan la muerte de Tina Turner

ARCHIVO - Tina Turner y Mick Jagger durante su presentación en el concierto Live Aid en Filadelfia el 14 de julio de 1985. Turner, la imparable cantante, murió el martes después de una larga enfermedad en su casa en Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza, dijo su mánager. Tenía 83 años. (Foto AP/Amy Sancetta, archivo)

Los homenajes no tardaron en llegar el miércoles para la superestrella musical Tina Turner. Astros del rock, actores y atletas lamentaron la muerte de la artista ocurrida el martes en su casa en Küsnacht, Suiza.

“Estoy tan triste por el fallecimiento de mi maravillosa amiga Tina Turner. Ella era realmente una intérprete y cantante de enorme talento. Era inspiradora, cálida, divertida y generosa. Me ayudó mucho cuando era joven y nunca la olvidaré”. — Mick Jagger de los Rolling Stones en Instagram. Turner compartió escenario con Jagger durante un concierto en 1985 y estuvo de gira con la banda en los años 60.

“Hemos perdido a una de las artistas más emocionantes y eléctricas del mundo. Toda una leyenda en de los álbumes y en el escenario. Ella era intocable. Condolencias a Erwin y su familia. La noticia más triste. — Elton John en Instagram.

“¿Cómo despedimos a una mujer que se adueñó de su dolor y trauma y los usó como un medio para ayudar a cambiar el mundo? A través de su valentía al contar su historia, su compromiso por mantener el rumbo de su vida, sin importar el sacrificio, y su determinación por hacerse un espacio en el rock and roll para ella y para otros que se parecen a ella, Tina Turner mostró a otros que vivían con miedo cómo debería ser un hermoso futuro lleno de amor, compasión y libertad. Sus últimas palabras para mí, para mí, fueron: ‘Nunca me imitaste. En cambio, llegaste a lo más profundo de tu alma, encontraste a tu Tina interior y se la mostraste al mundo’. Mantendré esas palabras cerca de mi corazón por el resto de mis días”. — Angela Bassett, quien interpretó a Turner en la película de 1993 “What’s Love Got to Do With It” (“Tina”).

“Descanse en paz una de mis artistas favoritas de todos los tiempos, la legendaria reina del rock n’ roll Tina Turner. La he visto muchas, muchas veces y, sin lugar a dudas, dio uno de los mejores espectáculos en vivo que he visto. Ella siempre te daba el valor de tu dinero. — La leyenda de la NBA Magic Johnson, quien publicó una foto con él y Turner en Twitter.

“Icono cultural caído. Buen viaje Anna Mae Bullock. Estuviste AQUÍ.” — La cantante Erykah Badu en Instagram.

“El cielo se ha ganado un ángel. Descansa en el paraíso Tina Turner. Gracias por la inspiración que nos diste a todos”. – La cantante Ciara en Twitter.

“¡Qué mujer, qué vida, qué guerrera!!! ¡¡El día que la conocí, sra. Tina, no podía creer que estaba en presencia de su grandeza!! (¡Gracias a mi hermana mayor @oprah!) Tengo que celebrar y agradecerles por todo el amor que han derramado a su alrededor. Las canciones que cantaste nos dieron valor para dar un paso al frente y ser nosotros mismos. ¡Eres una fuerza feroz como mujer y como artista! ¡¡Todas estas cosas han sido faros de luz no solo para mí, sino para todas las personas alrededor del mundo encontrándonos a nosotros mismos y nuestra valentía, a través de nuestra vulnerabilidad!!” — Alicia Keys en Instagram.

“Una verdadera rockera. La más grande intérprete. La mujer más profundamente sexy. Qué dinamo, qué historia, qué heroína. Siempre una inspiración energética para mí, siempre aprovechando la fuente. Tina por siempre. Siempre he estado asombrado por ella y el poder infinito”. — Flea, bajista de Red Hot Chili Peppers, en Instagram.

“Una sobreviviente y una tremenda. Cada nota que cantaba sacudía la habitación y estremecía tu alma. Nunca habrá otra como ella. Sacude el techo del Cielo Tina Turner”. — La música Diane Warren en Twitter.

“Tina Turner era emblemática, talentosa y feroz. ¡Qué viaje! Qué vida, llena de grandes altibajos. Dejó un matrimonio abusivo. Encontró el amor de nuevo. Se abrió camino en este mundo, vendiendo millones de álbumes. Se convirtió en madre, experimentó una tristeza terrible y aun así, siguió adelante. Ella trajo alegría a tantos, incluso cuando estaba experimentando tal tragedia. Siempre la he admirado. La conocí cuando era adolescente y la seguí a lo largo de su inspiradora vida. ¡Honremos a Tina y sigamos tocando su música a todo volumen y bailando!”. — La actriz Maria Shriver en Twitter.

Flores y recuerdos en la estrella de Tina Turner en el Paseo de la Fama de Hollywood el miércoles 24 de mayo de 2023 en Los Ángeles.

Personas encienden velas y colocan flores en la entrada de la casa de la cantante Tina Turner en Küsnacht, Suiza, el miércoles 24 de mayo de 2023.