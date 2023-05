Hongkoneses se retiran del registro para donar órganos en protesta por acuerdo con China

Hong Kong, 24 may. Más de 5.000 hongkoneses se han retirado del registro de donantes de órganos de la ciudad desde el pasado diciembre, un fenómeno iniciado a raíz de que el Gobierno local manifestara su intención de establecer un mecanismo transfronterizo de donación con China continental.

Las autoridades hongkonesas están debatiendo la creación de un sistema informático común de intercambio de órganos y donantes con China continental que integre el sistema existente en el centro financiero con el Sistema de Respuesta a Trasplantes de Órganos de China.

La antigua colonia británica cuenta hasta la fecha con un sistema independiente de asignación de órganos donados a pacientes, y no dispone de ningún mecanismo permanente para compartir órganos de fallecidos con instituciones chinas.

De hecho, actualmente los trasplantes transfronterizos de órganos se estudian caso por caso.

El centro financiero es uno de los territorios del mundo con menor índice de donación de órganos de fallecidos, y actualmente cuenta con unos 350.000 inscritos entre los más de 7 millones de residentes.

Las donaciones de este tipo han encontrado resistencia debido fundamentalmente a motivos culturales o religiosos.

Según datos del Gobierno hongkonés, desde el pasado diciembre se han recibido 5.785 solicitudes de baja en el registro centralizado de donantes de órganos, mes en que una niña de cuatro meses hongkonesa con insuficiencia cardiaca recibió un órgano cedido procedente de China, en el primer acuerdo de este tipo.

La retirada correspondiente a los cinco meses fue "significativamente superior a la registrada en el pasado" tras comprobarse que más de la mitad de las solicitudes no eran válidas, por tratarse de peticiones duplicadas o procedentes de personas que nunca habían optado por acogerse al sistema.

El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, condenó el martes el inusual aumento del número de peticiones de retirada, y afirmó que la policía investigará "casos sospechosos".

Lee aseguró que "no se puede descartar que un pequeño número de personas haya tratado de darse de baja para socavar la reputación del sistema y aumentar la carga administrativa".

Las autoridades declararon además que, gracias al nuevo sistema que planean poner en marcha, se podrán aprovechar mejor los órganos donados en la ciudad semiautónoma y en China continental cuando no se encuentren receptores adecuados en el lugar respectivo.

No obstante, según la práctica internacional, los donantes o sus familiares no pueden designar receptores específicos ni solicitar ningún control de identidad. Además, los familiares de los donantes no pueden acceder de antemano a la identidad de los receptores.

La doctora Chau Ka-foon, presidenta honoraria de la Asociación Deportiva de Trasplantes de Hong Kong, declaró a la prensa local que "aunque se desconoce si quienes solicitaron la baja en el registro no estaban satisfechos con el mecanismo propuesto, es posible que la gente no esté familiarizada con el sistema sanitario de China continental y desconfíe de él". EFE

