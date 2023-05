Colorado 5, Miami 4

Miami Colorado ab r h bi ab r h bi Totals 38 4 11 4 Totals 31 5 7 5 Berti ss 4 2 2 0 Blackmon dh 4 1 1 1 Soler rf 5 1 2 2 Profar lf 3 1 0 0 Davis pr 0 0 0 0 Díaz c 4 1 3 0 Arraez 2b 5 0 0 0 Grichuk rf 3 1 1 2 Cooper dh 5 1 1 2 McMahon 3b 3 0 0 1 De La Cruz lf 3 0 1 0 Castro 2b 4 0 1 1 Gurriel 1b 4 0 3 0 Doyle cf 4 0 0 0 Segura 3b 4 0 0 0 Toglia 1b 3 1 0 0 Fortes c 4 0 2 0 Tovar ss 3 0 1 0 Hampson cf 3 0 0 0 Wendle ph 1 0 0 0

Miami 100 002 001 — 4 Colorado 000 140 00x — 5

E_Hampson (2). DP_Miami 1, Colorado 0. LOB_Miami 9, Colorado 6. 2B_Soler (10), Tovar (11), Blackmon (12), Díaz (10). HR_Soler (13), Cooper (4). SB_McMahon (4).

IP H R ER BB SO

Miami Pérez L,1-1 4 1-3 4 4 3 3 3 Brazoban 1 2-3 2 1 1 0 1 Nardi 1 1 0 0 1 1 Barnes 1 0 0 0 0 1

Colorado Gomber W,4-4 5 2-3 4 3 3 1 2 Bird H,2 1-3 2 0 0 0 1 Suter H,2 2 3 0 0 1 2 Johnson S,10-10 1 2 1 1 0 1

Umpires_Home, Derek Thomas; First, Malachi Moore; Second, Mark Wegner; Third, Bruce Dreckman.

T_2:28. A_19,470 (50,144).