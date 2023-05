Proyecto dominicano obtiene premio a localización emergente en Global Production Awards

Santo Domingo, 23 may. El proyecto "Film Friendly Samaná" de República Dominicana obtuvo el premio Emerging Location en los Global Production Awards, organizados por el Screen International y KFTV & Broadcast, con el apoyo de Olsberg SPI en el marco del Festival de Cannes, Francia.

La Dirección General de Cine (DGCine) dominicana informó este martes sobre el galardón en este apartado que premia a la comisión cinematográfica con mayor número de producciones, incentivos atractivos, mejores servicios, una base de personal e infraestructura en crecimiento y una gran variedad de lugares de filmación.

El país estuvo nominado junto a Irlanda, Arabia Saudita, Croacia y Estados Unidos, señaló DGCine en un comunicado de prensa donde la directora general de la entidad, Marianna Vargas Gurilieva, afirmó que "este galardón representa el resultado de los esfuerzos de meses para hacer que Samaná sea un destino de filmación ideal".

El equipo del Premio destacó que "República Dominicana fue seleccionada por el incremento de las producciones desarrolladas en Samaná, sus atractivos incentivos, su mejora en los niveles de servicio, el crecimiento del 'crew' especializado y su infraestructura, así como su diversidad de locaciones para filmar".

Los jurados elogiaron la labor de la DGCine por su nivel de comprensión del turismo cinematográfico y el impacto que el cine tiene en la región.

El país también estuvo nominado en la sección Film Commission Team Award, (mejor dirección general de cine) con el proyecto "Dominican Republic – Dream It, We Have It" (República Dominicana, ¡Suéñalo, lo tenemos!), junto a países como Reino Unido, Irlanda, Suiza, Jordania, Estados Unidos, Croacia y Australia, que resultó el ganador con su proyecto "The Australian Job".

Los Global Production Awards reconocen la labor de producción que se está realizando en ubicaciones destacadas y emergentes, así como la producción sostenible y la diversidad. EFE

mmv/rsl/szg