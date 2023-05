Martes, 23 de mayo de 2023 (08.00 GMT)

PERÚ MÉXICO

Gobierno peruano se considera atacado por un "grupo ideológico de presidentes"

Lima. El gobierno de Perú se considera "atacado" por un "grupo ideológico de presidentes" y, en ese sentido, apoya que el Congreso reciba la propuesta de declarar persona non grata al mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que no reconoce la legitimidad de la presidenta Dina Boluarte. Durante una visita al Parlamento, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, fue consultado sobre la propuesta de la Comisión de Relaciones Exteriores de declarar persona non grata a López Obrador por referirse a temas internos del Perú.

OMS ASAMBLEA

Taiwán protesta por su exclusión de la asamblea de la OMS por presiones de China

Pekín. El Ministerio taiwanés de Exteriores consideró "profundamente lamentable" la exclusión de la isla de la asamblea general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se celebra esta semana en Ginebra, a pesar de que cuatro de sus aliados diplomáticos pidieron la presencia de Taipéi. El lunes, la asamblea de la OMS decidió no invitar a Taiwán a causa de la oposición de China, frente al apoyo mostrado por Belice, Nauru, Esuatini y las Islas Marshall, cuatro de los trece países que mantienen relaciones oficiales con el territorio autogobernado.

EEUU SUCESOS

Servicio Secreto detiene al conductor de un camión que se estrelló cerca de la Casa Blanca

Washington. El Servicio Secreto de Estados Unidos detuvo este lunes por la noche al conductor de un camión que se estrelló cerca de la Casa Blanca, recogen varios medios estadounidenses. Según las autoridades, el detenido podría haber tratado de impactar de manera intencionada contra las barreras de seguridad.

TAIWÁN JAPÓN

Muere la última taiwanesa conocida que fue esclavizada sexualmente por el Ejército japonés

Pekín(EFE).-La última ciudadana taiwanesa conocida que fue esclavizada sexualmente por el Ejército japonés en la Segunda Guerra Mundial murió el pasado 10 de mayo, informó este lunes la agencia isleña de noticias CNA. La mujer, cuya identidad no se ha facilitado y que falleció a los 92 años, fue la última "mujer de consuelo" conocida, eufemismo por el que las tropas niponas denominaban a las mujeres que forzaban a la esclavitud sexual en los territorios ocupados.

TAILANDIA ACCIDENTE

Siete muertos, incluidos cuatro niños, al derrumbarse el techo de una escuela en Tailandia

Bangkok. Siete personas, incluidos cuatro niños, perdieron la vida y 18 resultaron heridas al derrumbarse del techo de metal en una escuela en Tailandia, informan este martes las autoridades locales. El accidente sucedió en la tarde del lunes cuando un grupo de personas tomó refugio en el recinto deportivo de la escuela Wat Nern Por, en la provincial norteña de Phichit -a unos 300 kilómetros al norte de Bangkok-, durante una tormenta.

FRANCIA SANIDAD

Una enfermera muerta y una herida grave en un ataque con cuchillo en un hospital en Reims

París. Una enfermera murió como consecuencia del ataque con un cuchillo de un desequilibrado el lunes en el hospital universitario de la ciudad francesa de Reims (norte), en el que también resultó herida de gravedad una secretaria del centro. El ministro francés de Sanidad, François Braun, anunció este martes en su cuenta de Twitter la muerte de la enfermera, de 38 años, y envió el pésame a sus allegados y al equipo del hospital que visitó ayer, pocas horas después de que se hubiera cometido la agresión.

AMSTERDAM MUSEOS

El Rijksmuseum de Ámsterdam recibe la mayor donación privada de su historia

La Haya. El Rijksmuseum de Ámsterdam recibió una donación de 12,5 millones de euros, la mayor entrega de un donante privado en la historia de la pinacoteca, destinada a financiar las exposiciones anuales de esculturas en el jardín del museo, que acogerá desde el viernes una muestra del artista británico Richard Long. El museo anunció hoy que ha recibido la “donación financiera más grande jamás hecha al museo” por parte de un donante privado que apoya a la pinacoteca desde 2013, y el monto, que asciende a 12,5 millones de euros, “permitirá que el museo siga con sus exposiciones anuales de esculturas en los jardines del Rijksmuseum durante diez años”.

JEFF BEZOS

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su novia, Lauren Sánchez, se han comprometido

Nueva York. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su novia, la experiodista de origen mexicano Lauren Sánchez, se han comprometido, según informó la cadena CNN que cita como fuente de la noticia a alguien cercano a la pareja. La noticia del compromiso entre el multimillonario, de 59 años, y la periodista ganadora de un premio Emmy, de 53, fue también confirmada por la revista PEOPLE. EFE

alf