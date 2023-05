Martes, 23 de mayo de 2023 (04.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Rusia impone el régimen antiterrorista en la región de Bélgorod tras incursión enemiga con ocho heridos

Moscú. Las autoridades rusas impusieron hoy el régimen antiterrorista en la región de Bélgorod, limítrofe con Ucrania, después de la incursión de un grupo de saboteadores enemigos, de la que se desvinculó Kiev, en la que han resultado heridas ocho personas en el distrito de Graivoron. La medida incluye restricciones provisionales a la libre circulación de personas con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos de la región, según explicó en Telegram su gobernador, Viacheslav Gladkov. Al menos ocho personas resultaron heridas en dicho distrito a consecuencia de la explosión de una mina y los disparos efectuados contra varias localidades de Graivoron.

UCRANIA GUERRA

La batalla por Bajmut aún no ha terminado, según Ucrania

Kiev/Moscú. La batalla por Bajmut aún no ha terminado. Después de que los mercenarios de Wagner izaran la bandera rusa en la ciudad, Ucrania asegura que aún controla un pequeño sector en el suroeste, mientras continúan los combates en los flancos. "Nuestras tropas en Bajmut controlan algunas infraestructuras y la zona de viviendas del área de Litak (suroeste). Los combates continúan", dijo Hanna Malyar, viceministra de Defensa ucraniana, en su canal de Telegram. Tras lograr el objetivo militar marcado en rojo desde mediados de 2022, el jefe de Wagner, Yevgueni Prigozhin, aseguró hoy que sus unidades se retirarán de Bajmut antes del 1 de junio.

UCRANIA GUERRA

Borrell urge a acelerar entregas militares a Ucrania y confía en resolver bloqueo húngaro

Bruselas. El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, instó hoy a los Veintisiete a acelerar la entrega de armas y munición a Ucrania, y confió en que puedan resolver pronto el bloqueo de Hungría a un nuevo desembolso de 500 millones de euros para cofinanciar armamento para Kiev. “El éxito de la defensa de Ucrania no depende sólo de la valentía de sus soldados y su pueblo sino también del ritmo de la entrega de armas y municiones”, aseguró Borrell en una rueda de prensa al término de un Consejo de Exteriores.

IRLANDA META

Irlanda multa a Meta con 1.200 millones por infringir la normativa de privacidad de datos

Dublín. La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) informó este lunes de que ha impuesto una multa de 1.200 millones de euros (cerca de 1.299 millones de dólares) a Meta por infringir a través de su red social Facebook la privacidad de sus usuarios. Se trata de la sanción económica más cuantiosa impuesta en la Unión Europea (UE) a una multinacional por infracciones relacionadas con la protección de datos, después de la multa de 746 millones de euros (807 millones de dólares) que recibió Amazon en 2021. Por su parte, Meta avanzó hoy en un comunicado que recurrirá la decisión de la autoridad irlandesa, "incluida la multa injustificada e innecesaria", al tiempo que precisó que solicitará "la suspensión de las órdenes a través de los tribunales".

GRECIA ELECCIONES

Grecia se encamina hacia nuevas elecciones tras las legislativas del domingo

Atenas (EFE). - Tras las elecciones legislativas del domingo Grecia se encamina desde hoy hacia una nueva cita con las urnas debido a que el claro ganador de ayer, la conservadora Nueva Democracia (ND), aspiraría a obtener así la mayoría absoluta que no ha conseguido por cuestiones de procedimiento. La votación dio un fuerte respaldo al mandato del primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, y su ND, cuyo claro triunfo dejó muy atrás a sus rivales, pero no llegó a ser suficiente para garantizar que pueda gobernar sin pactar con otros partidos. La presidenta del país, Katerina Sakelaropulu, encargó este lunes a Mitsotakis la formación de un nuevo gobierno, pero el primer ministro rechazó intentar pactar con alguno de sus rivales y le devolvió pocas horas después el mandato.

COLOMBIA PAZ

Gobierno colombiano suspende cese al fuego con disidencia de FARC por asesinato de menores

Bogotá. El Gobierno colombiano suspendió de manera parcial el cese el fuego bilateral con el Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las FARC, tras el asesinato el pasado fin de semana de cuatro indígenas menores de edad que intentaron escapar tras ser reclutados a la fuerza por el Frente Carolina Ramírez, que hace parte de ese grupo. El Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, respondió este lunes a la decisión del Gobierno colombiano de suspender parcialmente el cese el fuego bilateral con la advertencia de que esa determinación "desatará la guerra".

SUDÁN REBELIÓN

Entra en vigor la nueva tregua de 7 días entre el Ejército y los paramilitares en Sudán

Jartum. Una calma tensa prevalece en Jartum este lunes tras la reciente entrada en vigor del nuevo alto el fuego de siete días, mediado por Arabia Saudí y Estados Unidos, entre el Ejército de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). Residentes en la capital sudanesa dijeron a EFE que desde el inicio de la tregua a las 18.45 GMT de hoy no se escucharon sonidos de aviones de combate o de nuevos bombardeos y explosiones, que caracterizaron el día a día en Jartum y otras ciudades sudanesas desde el inicio del conflicto el 15 de abril.

GUYANA INCENDIO

Mueren 19 niños y seis están en condición crítica por un incendio en una escuela de Guyana

San Juan. Un total de 19 niños murieron este lunes y seis se encuentran en estado crítico debido a un incendio que arrasó el dormitorio de la Escuela Secundaria Mahdia, a 161 kilómetros al suroeste de Georgetown, capital de Guyana. El Servicio de Bomberos de Guyana revisó a la baja el número de muertos en el incidente, que a primera hora del día las autoridades cifraron en 20.

ÁFRICA HAMBRE

Unicef alerta de una gran "crisis de hambre" en el Cuerno de África

Nairobi. Los niños del Cuerno de África están viviendo una "crisis de hambre, desplazamientos, escasez de agua e inseguridad" de una "escala enorme sin precedentes", lo que ha llevado a más de siete millones de menores de cinco años a necesitar apoyo nutricional urgente, advirtió hoy Unicef. "Durante los últimos tres años, las comunidades se han visto obligadas a tomar medidas extremas para sobrevivir, con millones de niños y familias abandonando sus hogares por pura desesperación, en busca de alimentos y agua", señaló en un comunicado el director de Unicef para el este y el sur de África, Mohamed Fall.

RAY STEVENSON

Fallece en Italia el actor británico Ray Stevenson, Tito Pullo en la serie "Roma"

Roma. El actor británico Ray Stevenson, famoso por su papel como Tito Pullo en la serie "Roma", falleció hoy a los 58 años de edad en la isla italiana de Ischia (sur), donde se encontraba rodando una película, según recogen los medios locales. Stevenson, que este jueves habría cumplido 59 años, murió en el hospital Rizzoli de Ischia tras haber sido ingresado por problemas de salud que aún no han trascendido, de acuerdo a las mismas fuentes. El actor se encontraba en la isla napolitana para rodar la película "Cassino a Ischia" dirigida por Frank Ciota.

FESTIVAL CANNES

Jude Law y Alicia Vikander, Enrique VIII y Catherine Parr, la historia toma Cannes

Cannes (Francia). Jude Law es Enrique VIII y Alicia Vikander su sexta y última mujer, Catherine Parra, en el drama histórico "Firebrand", presentado este lunes en Cannes y que pretende ser un retrato de los seres humanos más allá de su importancia histórica, como señalaron hoy los actores en una rueda de prensa. "Firebrand", dirigido por el brasileño Karim Aïnouz y que compite en la sección oficial del festival, se centra en los últimos meses de la vida del monarca inglés, en sus problemas de salud y en su relación con Catherine, con sus hijos y con todo el mundo que le rodea y le teme.

EEUU JUSTICIA

El caso del Pissarro del Thyssen reclamado por familia judía irá al Supremo de California

Los Ángeles (EE.UU.). Un juzgado de California (EE.UU.) decidió este lunes enviar al Tribunal Supremo estatal el caso que enfrenta a la familia de origen judío Cassirer contra el Museo Thyssen-Bornemisza de España por la propiedad de un Pissarro expuesto en la pinacoteca madrileña desde 1993. La disputa por el cuadro titulado "Rue Saint-Honoré por la tarde. Efecto de lluvia" (1897) se complica a la hora de dictaminar qué ley aplicar, si la federal -que ya dio la razón al museo y que tuvo en cuenta la legislación española- o la estatal californiana, que impide la compra de un bien robado.

EFE

int-mmg.gcf