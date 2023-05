L.A. Dodgers 8, Atlanta 6

Los Angeles Atlanta ab r h bi ab r h bi Totals 38 8 12 8 Totals 33 6 9 6 Betts rf 4 1 1 1 Acuña Jr. rf 4 2 1 0 Freeman 1b 5 2 3 3 Olson 1b 4 0 0 0 Smith c 5 0 0 0 Murphy c 4 1 1 2 Muncy 3b 5 0 1 1 Riley 3b 2 1 1 0 Martinez dh 5 3 4 2 Rosario lf 4 2 2 3 Peralta lf 3 0 1 1 Albies 2b 4 0 0 0 Taylor ph-lf 1 0 0 0 Ozuna dh 3 0 2 1 Vargas 2b 3 0 0 0 Arcia ss 4 0 2 0 Outman cf 3 0 0 0 Harris II cf 4 0 0 0 Rojas ss 4 2 2 0

Los Angeles 010 231 100 — 8 Atlanta 400 010 010 — 6

DP_Los Angeles 3, Atlanta 0. LOB_Los Angeles 6, Atlanta 5. 2B_Freeman (18), Rojas (4), Acuña Jr. (14), Riley (7), Ozuna (3). 3B_Peralta (1). HR_Martinez 2 (8), Freeman (9), Rosario (5). SB_Acuña Jr. (19).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Stone 4 5 5 5 5 1 Phillips W,1-0 1 1 0 0 0 0 Ferguson H,8 1 1 0 0 0 1 Almonte H,4 1 0 0 0 0 1 Bickford H,2 2-3 1 1 1 0 2 Graterol S,3-4 1 1-3 1 0 0 0 1

Atlanta Morton L,5-4 5 7 6 6 2 5 Jiménez 2-3 1 1 1 0 1 Minter 1 1-3 3 1 1 0 2 Yates 1 0 0 0 1 1 Luetge 1 1 0 0 0 1

Stone pitched to 2 batters in the 5th.

Umpires_Home, Alan Porter; First, Jim Wolf; Second, Mike Muchlinski; Third, Sean Barber.

T_2:54. A_40,205 (41,149).