Incendio mortal en una escuela de Guyana fue provocado por estudiante, según el alcalde

Por Kiana Wilburg

GEORGETOWN, 23 mayo (Reuters) - Una estudiante fue la presunta responsable de provocar el incendio en un internado en el centro de Guyana en el que murieron otros 19 menores de edad, según declaró el martes el alcalde de la ciudad donde se produjo el incendio.

Los menores, casi todas niñas indígenas, murieron en torno a la medianoche del domingo, en su mayoría en el lugar de los hechos.

Más de 20 menores fueron hospitalizados a causa del incendio, que la policía dijo el lunes que se estaba investigando como provocado.

"Puedo confirmar que el incendio fue provocado por una estudiante", declaró a Reuters el alcalde de Mahdia, David Adams, quien añadió que la alumna no resultó herido en el incendio. Agregó que no podía confirmar si la estudiante estaba bajo custodia del Gobierno.

La policía de Guyana no quiso confirmar la implicación de un estudiante en el incendio, como tampoco lo hizo la ministra de Educación, Priya Manickchand.

"No quiero hablar de la investigación ni de adónde conduce. Lo que sé es que el incendio ha concluido y que saben dónde fue provocado y que fue provocado maliciosamente", declaró Manickchand a Reuters. "No quiero hablar de ningún estudiante en particular en este momento".

Al ser consultada por las acusaciones de que la residencia no estaba equipada con un moderno sistema de alarma contra incendios y que los estudiantes no habían recibido formación sobre simulacros de incendio, Manickchand dijo: "Todo eso se está investigando y se emitirá un informe una vez que se haya hecho".

(Reportaje de Kiana Wilburg en Georgetown, Escrito por Julia Symmes Cobb y David Gregorio, editado en español por Juana Casas)