Gobierno peruano se considera atacado por un "grupo ideológico de presidentes"

Lima, 23 may. El gobierno de Perú se considera "atacado" por un "grupo ideológico de presidentes" y, en ese sentido, apoya que el Congreso reciba la propuesta de declarar persona non grata al mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que no reconoce la legitimidad de la presidenta Dina Boluarte.

Durante una visita al Parlamento, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, fue consultado sobre la propuesta de la Comisión de Relaciones Exteriores de declarar persona non grata a López Obrador por referirse a temas internos del Perú.

Otárola dijo que "todos hemos sido testigos, los peruanos, la ciudadanía, respecto a la manera en que el país está siendo atacado por un grupo ideológico de presidentes que, en el extranjero, están denostando contra nuestro país y sus instituciones".

El primer ministro agregó que el Ejecutivo estará "atento a lo que termine decidiendo el Congreso de la República" y agregó que, de dar luz verde a la moción, "no sería una decisión ajena a los grandes intereses del país a la defensa de su soberanía e integridad".

La comisión parlamentaria aprobó el lunes una moción de rechazo a las "inaceptables declaraciones" del presidente mexicano por constituir "una violación del principio de no injerencia de otro Estado" e incumplir sus "obligaciones jurídicas del acuerdo marco" de la Alianza del Pacífico al negarse a entregar a Perú la Presidencia pro tempore.

En su parte expositiva, el pronunciamiento rechazó que el gobernante mexicano haya "realizado repetidas declaraciones públicas" sobre Perú "cargadas de falsedades", a las que calificó de "injerencistas, irresponsables e ideologizadas".

"Ya sabemos cómo es esta persona y con más gusto vamos a declararlo persona non grata", expresó la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, María del Carmen Alva, al comentar que López Obrador había adelantado que sería "un orgullo" ser declarado persona non grata.

El gobernante mexicano ha calificado de "usurpadora" a Boluarte y dijo que debería dejarle "la Presidencia al que ganó en una elección libre y democrática, a Pedro Castillo", preso desde el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso peruano luego de intentar dar un golpe de Estado.

Reiteró que México no le entregará la Presidencia de la Alianza del Pacífico "porque ella no es legal y legítimamente presidenta del Perú".

En respuesta, la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, afirmó que López Obrador y el colombiano Gustavo Petro, quien también mantiene sus críticas a Boluarte, han mostrado una "actitud contraria a los principios y valores que rigen la convivencia democrática".

A fines de febrero pasado, el gobierno de Perú anunció el retiro permanente de su embajador en México y señaló que la relación bilateral quedaba reducida a encargados de negocios, mientras que el Congreso declaró persona non grata a Petro y al expresidente boliviano Evo Morales, en ambos casos por sus críticas y rechazo público al gobierno de Boluarte. EFE

mmr/ig