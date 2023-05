El Pentágono avisa que el uso de los F-16 por parte de Ucrania no será inmediato

Washington, 23 may. El Pentágono aseguró este martes que la formación de pilotos ucranianos en el manejo de aviones de combate F16 aún no ha comenzado, y consideró que su uso por parte de las fuerzas ucranianas no será inmediato y por tanto no servirá para la contraofensiva a corto plazo.

El portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU., el general de brigada Pat Ryder, explicó que el uso de los F16 "no será relevante" en la contraofensiva ucraniana a corto plazo porque su entrega forma parte del "compromiso a largo plazo" con Ucrania.

Además, recalcó que aún no ha comenzado la formación de pilotos ucranianos sobre el manejo de esos cazas.

"No me consta que haya comenzado ningún entrenamiento", dijo Ryder, quien explicó que los detalles para esta formación se están ultimando y confirmó que se hará en distintos países europeos, fuera de Ucrania.

Ryder contradecía así las palabras del alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien este mismo martes había asegurado que dicho entrenamiento sí ha empezado.

El general de brigada recordó por otro lado, a preguntas de los periodistas, que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se ha comprometido con el mandatario estadounidense, Joe Biden, a que el uso de estos aviones se limitará al territorio ucraniano (y no para atacar a Rusia).

Ryder no quiso dar ningún calendario sobre la entrega de los aviones, el comienzo de la formación o los lugares desde donde se hará.

Sí insistió en que Estados Unidos "trabaja estrechamente" con sus aliados para asegurare de que los pilotos ucranianos sean entrenados en el manejo de los F-16 y que dicha formación, que durará meses, comience en las próximas semanas.

Justificó la decisión de Estados Unidos de apoyar esta entrega y el entrenamiento -lo que antes se descartaba- porque este país, recalcó, se ha "comprometido" a ayudar a Ucrania el tiempo que sea necesario.

Explicó además que desde la última reunión del grupo de contacto de ayuda a Ucrania, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha recibido varias solicitudes de distintos países pidiendo permiso para acometer la citada formación para la entrega a Ucrania de los F-16.

El secretario, añadió, estudió la petición y tras un proceso de análisis de seguridad nacional se decidió apoyar esta iniciativa para ayudar a Ucrania "en sus necesidades de defensa a largo plazo".

Pero sobre cuándo comenzará la formación, qué países entregarán aviones y cuándo lo harán insistió en que se sigue hablando con los aliados para cerrar los detalles de todo el proceso.

En su análisis de la situación en Ucrania y dos días después de la toma de Bajmut, el general de brigada aseguró que las fuerzas rusas han pagado "un alto precio" en vidas y capacidad militar para hacerse con esta ciudad, y subrayó que la defensa ucraniana en las áreas que la rodean "sigue siendo muy fuerte".EFE

El Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, que conforman los responsables de Defensa de todos los países que han dado ayuda militar a este país desde el inicio la invasión rusa, volverá a reunirse este jueves.

Ryder avanzó que la reunión del grupo, como siempre, comenzará con la intervención de Ucrania informando sobre la situación actual del país y del conflicto y explicando cuáles son sus necesidades más urgentes, tras lo cual se discutirán las aportaciones que pueden dar los países y habrá a buen seguro una "discusión" sobre el entrenamiento con F-16.

El portavoz del Pentágono confirmó por otra parte que Austin habló esta mañana con el ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Réznikov, sobre las prioridades que se tratarán el jueves en la citada reunión.