Tres combatientes palestinos murieron tras una redada israelí en Cisjordania

Tres combatientes palestinos murieron en una incursión nocturna del ejército israelí en el norte de Cisjordania ocupada, en un contexto de escalada de la violencia en la región desde inicios del año. (AFP)

Las fuerzas de seguridad israelíes mataron el lunes a tres combatientes palestinos durante una redada a gran escala el territorio bajo ocupación israelí de Cisjordania, según fuentes oficiales.

El ejército israelí dijo que sus fuerzas fueron atacadas por palestinos armados y que habían “neutralizado” al menos a dos de ellos. Los soldados confiscaron fusiles, munición y artefactos explosivos y destruyeron el lugar donde se fabricaron las bombas.

Los residentes del campo de refugiados de Balata, en la ciudad de Naplusa, dijeron que se trataba de la mayor operación de este tipo llevada a cabo allí en muchos años. La Radio del Ejército israelí dijo que un número relativamente grande de soldados participó en la incursión antes del amanecer.

"Estábamos sentados y oímos disparos. Tomé a mis hijas y nos fuimos a un rincón seguro, lejos de las ventanas", dijo Majeda Abu Shallal, cuya casa sufrió graves daños.

"Empecé a rezar, los soldados estaban delante de nuestra casa y de repente se fueron. Diez minutos después la casa había volado por los aires. Estábamos dentro pero no nos pidieron que nos fuéramos, no nos dijeron nada, no nos avisaron", dijo.

El ejército israelí no dijo inmediatamente si su casa era el laboratorio de explosivos que dijo haber destruido. Uno de los habitantes de la casa es un militante, dijeron los residentes. Un video de Reuters mostró parte del interior reducido a escombros.

Fuentes del partido Al Fatah del presidente palestino, Mahmud Abbas, dijeron que dos de las víctimas mortales en el intercambio de disparos posterior pertenecían al grupo armado Brigadas de los Mártires de Al Aqsa de Al Fatah, mientras que no estaba claro si la tercera persona había participado en los combates.

Las imágenes de las cámaras de seguridad, que Reuters no pudo verificar de inmediato, parecían mostrar que un tercer militante no iba armado cuando le dispararon mientras se acercaba a un soldado. El Ministerio de Sanidad palestino confirmó tres muertes.

"La continua agresión contra la ciudad de Naplusa, sus aldeas y campamentos por parte de las fuerzas de ocupación y los colonos extremistas es un grave crimen de guerra y un castigo colectivo al que debe ponerse fin de inmediato", declaró el portavoz de Abbas, Nabil abu Rudeineh.

Balata es el mayor campo de refugiados de Cisjordania. Israel ha realizado frecuentes incursiones en la zona durante el último año, en medio de una mortífera oleada de ataques palestinos contra israelíes.

Con información de Reuters.