Rubi destaca de la Real que es un equipo que "no te deja respirar"

Almería, 22 may. El entrenador del Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', destacó este lunes sobre la Real Sociedad, rival al que visitarán el martes en la trigésima sexta jornada de LaLiga, "es un equipo que juega muy bien a fútbol, que te domina, que no te deja respirar".

"Tenemos que volver a hacer un partido muy bueno en defensa, que nos cuesta, pero somos conscientes de que tenemos que hacerlo muy bien para controlar no solo a los que empiezan, sino a los que te pueden salir. Si consigues controlar unos cuantos te saldrán otros con ese potencial", dijo el preparador barcelonés en su comparecencia de prensa previa al encuentro.

Rubi aseguró que solo piensa en la cita ante la Real y no en la del próximo domingo como local ante el Valladolid, rival directo en la pelea por la permanencia, y dijo que "los partidos van como van y al equipo fuera de casa le ha costado mucho".

"Vamos contra un equipo que está en la Champions, metido entre los cuatro primeros, pero no podemos pensar otra cosa que no sea en el partido de la Real. Es que sería un error muy grande. Luego, el partido saldrá como saldrá y a lo mejor pues parecerá que no pensábamos en ello, pero pensamos en ello al cien por cien", relató.

"Hay que estar cauto y hay que ir a por cada partido sabiendo que tenemos la ventaja que dependemos de nosotros, que si no es el primero tiene que ser el segundo y si no es el segundo tienes el tercero, pero que tenemos aquí tres posibilidades muy claras", destacó.

"42 puntos es magnífico -los que sumaría el equipo si gana en San Sebastián-. Yo me mojo en que va a ser suficiente y lo veo así y a lo mejor no sacas esos partidos que a nosotros nos gustaría salvarnos en el campo con nuestros puntos, pero como son otros los que tienen que ganarlo todo para salvarse, pues a lo mejor no lo pueden ganar todo", señaló sobre los puntos que harían falta para asegurar la permanencia. EFE

