Ronaldo Nazario: "Vini, cuenta conmigo en tu lucha. Es nuestra lucha"

Madrid, 22 may. El brasileño Ronaldo Nazario, exdelantero de la selección brasileña y de equipos como Barcelona, Inter o Real Madrid y actual presidente y propietario del Valladolid, mandó un mensaje de ánimo a su compatriota Vinicius Junior tras sufrir insultos racistas en el partido contra el Valencia en Mestalla.

"Vini, cuenta conmigo en tu lucha. En nuestra lucha", asegura Ronaldo en un mensaje publicado en sus redes sobre una foto del actual extremo del Real Madrid.

"Una vez más un episodio de racismo en @LaLiga", dice Ronaldo, quien agrega: "¿Hasta cuando? Mientras haya impunidad y connivencia, habrá racismo. Es inaceptable que los árbitros, la Federación y las autoridades también estén sin acción y que la afición aplauda una cantidad tan absurda. Suficiente".

Ronaldo es una de las numerosas voces de apoyo a Vinicius Jr en el mundo del fútbol, no solo en España. Por ejemplo, Rio Ferdinand, exjugador inglés, y actualmente analista televisivo.

"¿Quién protege a Vinijur en España?", "¿Cuántas veces tenemos que ver a este joven sometido a esta mierda?", se pregunta Ferdinand, quien ve "dolor, asco, que necesita ayuda.... y las autoridades no hacen una mierda para ayudarle".

"La gente tiene que unirse y exigir más a las autoridades que dirigen nuestro juego. Nadie se merece esto, y sin embargo lo están permitiendo. Tiene que haber un enfoque unificado para que esto sea barrido debajo de la alfombra de nuevo", añade.

El francés Kylian Mbappe, delantero del PSG, también mostró su respaldo: "No estás solo. Estamos contigo y te apoyamos", términos similares a los empleados por Neymar, también jugador del conjunto galo y compañero de la selección de Vinicius. EFE

jap/og

Bro you neeed protecting.... who is protecting vinijr in Spain?

He receives a red card after being choked and receiving racial abuse during the game...wtf

How many times do we need to see this young man subjected to this shit?? I see pain, I see disgust, I see him needing help... and the authorities don't do shit to help him. people need to stand together and demand more from the authorities that run our game. No one deserves this, yet you are allowing it. There needs to be a unified approach to this otherwise it will be swept under the carpet AGAIN