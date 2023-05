Lunes, 22 de mayo de 2023 (08.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Rusia ataca Dnipró con 16 misiles y destruye infraestructuras de los equipos de rescate

Kiev. Rusia lanzó la pasada noche contra la ciudad ucraniana de Dnipró 20 drones kamikazes y 16 misiles de crucero, antiaéreos y balísticos que alcanzaron varios edificios de los servicios de rescate destruyendo "más de 10 camiones y otras tantas unidades de equipamiento especial" de emergencias. Además, las instalaciones de una empresa y otros tres edificios resultaron dañados en esta ciudad ribereña del río Dnipro que Ucrania utiliza como nudo logístico militar por su situación geográfica y relativa cercanía del frente. Según la Administración Militar ucraniana de la zona, las defensas antiaéreas interceptaron sobre la provincia de Dnipropetrovsk, de la que es capital Dnipró, 15 drones kamikaze Shahed-136 de fabricación iraní y 4 misiles de crucero.

UCRANIA GUERRA

El líder ruso de Donetsk dice que ha comenzado el "desminado preliminar" de Bajmut

Moscú. Las fuerzas rusas han comenzado el "desminado preliminar" de Artiómovsk (nombre ruso de Bajmut) afirmó hoy Denís Pushilin, líder de la autoproclamada república popular de Donetsk, anexionada por Rusia. Rusia anunció este domingo la toma de Bajmut tras casi diez meses de intensos combates que redujeron a ruinas esa ciudad situada en el este de Ucrania. "Para nosotros es importante que el desminado sea completo y minucioso. Es un labor muy compleja debido a la magnitud de acciones militares que tuvieron lugar allí", añadió Pushilin, pero subrayó que la tarea prioritaria es verificar los lugares donde podrían haber quedado civiles.

UCRANIA GUERRA

La central nuclear de Zaporiyia, sin suministro eléctrico externo

Moscú. La central nuclear de Zaporiyia, controlada por Rusia, quedó sin suministro eléctrico de alta tensión desde territorio ucraniano, por lo que tuvo que conectar sus equipos de reserva, informó hoy la planta en su canal de Telegram. "Como resultado de la desconexión de la línea de alta tensión de 750 kilovatios la central nuclear de Zaporiyia se quedó sin suministro externo. La alimentación se lleva a cabo con generadores diésel", señala el comunicado. La administración rusa de la planta recalcó que los niveles de radiación en la planta se mantienen en los niveles normales y señaló que se investigan las causas de la interrupción del suministro eléctrico, la segunda desde marzo pasado.

G7 CUMBRE CHINA

China presenta protesta ante embajador de Japón por "ataques" a Pekín durante la cumbre del G7

Pekín. La Cancillería china presentó este domingo una protesta ante el embajador nipón en Pekín, Tarumi Hideo, por "las difamaciones" y "los ataques" a China durante la reciente reunión del G7 en la ciudad japonesa de Hiroshima. El vicecanciller chino Sun Weidong, que protestó por las "especulaciones" en torno a su país, señaló que el G7 "se aferra a la confrontación y al pensamiento de la guerra fría", y que sus acciones "son contrarias a la tendencia histórica, los hechos objetivos y la moral internacional", recogió un comunicado publicado en la página web de la Cancillería del país asiático. Japón, en su calidad de anfitrión, "interfirió en los asuntos internos de China", comportamiento que Sun definió como "contrario a los principios básicos del derecho internacional".

G7 CUMBRE

Lula pide que no surja de nuevo una guerra fría entre China y Estados Unidos

Hiroshima (Japón). El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este lunes desde Hiroshima que espera que no surja de nuevo una guerra fría entre China y Estados Unidos, sino que la economía mundial sea "libre". En una rueda de prensa en la que hizo balance sobre su participación en la cumbre del G7, donde fue el único invitado latinoamericano, Lula defendió la creación de monedas diferentes al dólar para intercambios comerciales. "Espero que no haya gente que acepte otra vez la guerra fría. No quiero que suceda otra guerra así entre China y Estados Unidos y quedemos sometidos a esos países. Quiero una economía libre en el mundo comercial", señaló.

G7 CUMBRE

Lula dice que no se reunió con Zelenski porque el líder ucraniano no acudió a la cita

Hiroshima (Japón). El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este lunes que no se reunió con Volodímir Zelenski en la cumbre del G7 en Japón porque el líder ucraniano no acudió a la cita prevista entre ambos. En una rueda de prensa para hacer balance de su participación en la cumbre del G7, donde acudió como invitado, Lula dijo que Zelenski no compareció a la hora indicada para la reunión prevista entre ambos. Puntualizó que mientras esperaba al mandatario ucraniano, adelantó su encuentro con el primer ministro de Vietnam, Phạm Minh Chinh, pero al terminar esa cita, de una hora de duración, Zelenski tampoco apareció.

ISRAEL PALESTINA

Fuerzas israelíes matan a tres palestinos durante incursión militar en la ciudad de Nablus

Jerusalén. Fuerzas israelíes mataron hoy a tres palestinos en enfrentamientos armados durante una operación en un campo de refugiados de la ciudad de Nablus, uno de los principales puntos de tensión del conflicto palestino-israelí en el norte de Cisjordania ocupada, mientras sigue la dura escalada de violencia. Soldados israelíes irrumpieron esta madrugada en el campo de refugiados de Balata, donde llevaron a cabo una incursión que derivó "en disparos e intensos choques" y se saldó con la muerte de tres palestinos por fuego israelí, según informaron el Ministerio de Sanidad palestino y la agencia oficial de noticias Wafa.

CRISIS CLIMÁTICA

Desastres climáticos causaron pérdidas de 4.000 millones de dólares en los últimos 50 años

Ginebra. Los fenómenos meteorológicos extremos han causado pérdidas de casi 4.300 millones de dólares en la economía global en los últimos cincuenta años, según los datos actualizados hoy por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El organismo con sede en Ginebra reportó que los 11.788 desastres climáticos e hidrológicos acontecidos en el último medio siglo causaron el fallecimiento de al menos dos millones de personas en todo el mundo. El 90 % de estas muertes se produjeron en países en vías de desarrollo, añadió la organización, que es la portavoz de las Naciones Unidas sobre tiempo, clima y agua.

NICARAGUA CRISIS

Líder opositor propone una campaña internacional por la liberación de obispo nicaragüense

Tegucigalpa. El dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Félix Maradiaga propuso este domingo iniciar una campaña internacional por la liberación del obispo Rolando José Álvarez Lagos, condenado a más de 26 años de prisión por delitos considerados "traición a la patria". Maradiaga, quien fue excarcelado y expulsado hacia EEUU por las autoridades nicaragüenses el pasado 9 de febrero junto a otras 221 personas, dijo a través de una declaración que esa campaña por la liberación de monseñor Rolando Álvarez incluye a "los otros (46) presos políticos de Nicaragua". "Desconozco otro lugar en América Latina donde se encarcele a un líder de una comunidad religiosa simplemente por ejercer su derecho a practicar su fe y predicar la paz, la no violencia y la justicia desde el púlpito de su iglesia", reprochó Maradiaga.

G20 INDIA

La Cachemira india acoge una sesión del G20 entre fuertes medidas de seguridad y críticas

Srinagar (India). La India organiza desde este lunes una sesión del Grupo de Trabajo de Turismo del G20 en el estado norteño de Cachemira, el primer evento internacional en tener lugar en esta disputada región desde 2019, que ha estado marcado por un fuerte aumento de las medidas de seguridad y la oposición de algunos países. Más de cien delegados, entre ellos unos sesenta procedentes del extranjero, asistirán desde hoy y hasta el miércoles a las reuniones en el renovado Centro Internacional de Conferencias de Srinagar, la capital de verano de Cachemira, según confirmó a EFE un funcionario de la organización bajo condición de anonimato.

FILIPINAS INCENDIO

Un incendio arrasa el histórico edificio de Correos de Manila

Manila. Un incendio arrasó la madrugada de este lunes el histórico edificio de la Oficina Central de Correos de Manila después de que los bomberos tardarán más de siete horas en controlar las llamas. Sin víctimas confirmadas por el momento, el incendio se declaró bajo control a primera hora de la mañana, según publicó el equipo de bomberos de Manila, pero el techo y los niveles superiores del edificio, de estilo neoclásico y declarado en 2018 Bien de Interés Cultural, han quedado total o parcialmente calcinados. El edificio fue construido en 1926, durante el periodo de dominación estadounidense en el archipiélago, como parte del plan urbano del célebre arquitecto Daniel Burnham, que decidió ubicarlo en el casco antiguo de Manila, cerca de otros lugares de interés turístico junto al río Pasig. EFE

int/ah