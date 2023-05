Lune, 22 de mayo de 2023 (04.00 GMT)

==========

G7 CUMBRE

EEUU UCRANIA

Biden anuncia en una reunión con Zelenski otros 375 millones de dólares en ayuda a Ucrania

Hiroshima (Japón). El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció este domingo otros 375 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania durante una reunión con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en la ciudad japonesa de Hiroshima, en los márgenes del G7. Biden no especificó la cuantía, pero un alto funcionario estadounidense dijo a EFE que el paquete de asistencia está valorado en 375 millones e incluye armas que Estados Unidos ya ha enviado a Ucrania como artillería, munición, vehículos blindados y cohetes de artillería de alta movilidad (Himars, por sus siglas en inglés).

EEUU UCRANIA

Biden dice que Zelenski le ha garantizado que Ucrania no usará los F-16 en territorio ruso

Hiroshima (Japón). El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este domingo que su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, le ha garantizado que no usará los cazas F-16 de fabricación estadounidense contra objetivos dentro del territorio de Rusia. Durante la cumbre de Hiroshima, el mandatario estadounidense dijo a sus socios del G7 que Estados Unidos ayudará a entrenar a pilotos ucranianos en el manejo de los cazas F-16 y abrió la puerta a entregar esos aviones a Ucrania en el futuro.

BRASIL INDIA

Lula y Modi apoyaron soberanía y resolución pacífica de la guerra de Ucrania, según Tokio

Hiroshima (Japón). El primer ministro japonés, Fumio Kishida, afirmó que todas las potencias emergentes participantes en la cumbre del G7 de Hiroshima, incluidas India y Brasil, "apoyan el principio de la soberanía" y dicen que el conflicto de Ucrania "debe acabar de forma pacífica". Kishida explicó que los países llegaron a un acuerdo para el respeto de la soberanía según la carta magna de la ONU, la resolución de conflictos de forma pacífica, no permitir el cambio del 'statu quo' mundial por la fuerza y proteger el orden internacional libre y abierto basado en la ley.

FRANCIA ALEMANIA CHINA

París y Berlín pidieron rebajar el tono hacia China dentro del G7, según Macron

Hiroshima (Japón). El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió la postura de su Gobierno y de Alemania para rebajar el tono hacia China en el comunicado final del G7 publicado en la víspera y pidió un "diálogo con exigencias" con el gigante asiático. "Esta es una posición europea", afirmó Macron a los medios durante la última jornada de la cumbre, donde defendió esta postura aparentemente más conciliadora que, según subrayó, no viene de la "ingenuidad", sino de la voluntad de "dialogar con exigencias" y de evitar "una escalada en las confrontaciones".

CHINA

China presenta protesta ante embajador de Japón por "ataques" a Pekín durante cumbre de G7

Pekín. La Cancillería china presentó este domingo una protesta ante el embajador nipón en Pekín, Tarumi Hideo, por "las difamaciones" y "los ataques" a China durante la reciente reunión del G7 en la ciudad japonesa de Hiroshima. El vicecanciller chino Sun Weidong, que protestó por las "especulaciones" en torno a su país, señaló que el G7 "se aferra a la confrontación y al pensamiento de la guerra fría", y que sus acciones "son contrarias a la tendencia histórica, los hechos objetivos y la moral internacional", recogió un comunicado publicado este domingo en la página web de la Cancillería del país asiático.

LULA DA SILVA

Lula pide que no surja de nuevo una guerra fría entre China y Estados Unidos

Hiroshima. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este lunes desde Hiroshima que espera que no surja de nuevo una guerra fría entre China y Estados Unidos, sino que la economía mundial sea "libre". En una rueda de prensa en la que hizo balance sobre su participación en la cumbre del G7, donde fue el único invitado latinoamericano, Lula defendió la creación de monedas diferentes al dólar para intercambios comerciales. "Espero que no haya gente que acepte otra vez la guerra fría. No quiero que suceda otra guerra así entre China y Estados Unidos y quedemos sometidos a esos países. Quiero una economía libre en el mundo comercial", señaló.

UCRANIA GUERRA

Zelenski niega haber perdido Bajmut mientras recaba apoyo militar al G7

Kiev/Moscú, 21 may. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, negó hoy que las fuerzas rusas controlen la ciudad de Bajmut, epicentro de los más intensos combates en el este del país, y recabó a sus aliados del G7 en Hiroshima más apoyo militar, incluyendo modernos cazas, para llevar la paz a Ucrania. Bajmut "no está ocupada a día de hoy", afirmó Zelenski en rueda de prensa en la ciudad nipona, donde señaló que Ucrania mantiene sus posiciones en la ciudad "gracias al coraje e inteligencia de nuestros soldados".

UCRANIA GUERRA

El Ministerio de Defensa ruso informa oficialmente de la toma de Bajmut

Moscú. El Ministerio de Defensa de Rusia informó oficialmente de la toma de Bajmut y el presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó hoy al grupo de mercenarios rusos Wagner y al Ejército ruso por el fin de la operación en esta ciudad ucraniana. "En el frente de Artiómovsk (nombre ruso de Bajmut), a consecuencia de las acciones ofensivas de los grupos de asalto Wagner con apoyo de la artillería y la aviación de la agrupación Sur del Ejército ruso concluyó la liberación de Artiómovsk", informó Defensa en una nota publicada en Telegram.

GRECIA ELECCIONES

El conservador Mitsotakis gana las elecciones legislativas griegas

Atenas. El primer ministro de Grecia y líder de la conservadora Nueva Democracia (ND), Kyriakos Mitsotakis, ganó con holgura las legislativas celebradas este domingo, dejando muy detrás a su principal rival, el opositor de izquierda Syriza, de Alexis Tsipras, según los primeros resultados parciales. Mitsotakis dijo que tras el fuerte apoyo que recibió hoy en las urnas, donde ganó con más del 40 % de los votos, está decidido a gobernar en solitario con su partido, Nueva Democracia (ND), lo que apunta a nuevas elecciones.

SUDÁN REBELIÓN

Las partes en Sudán acuerdan una nueva tregua, supervisada por Arabia Saudí y EE.UU.

Riad/Jartum. El Ejército y los paramilitares de Sudán han acordado en la ciudad saudí de Yeda un alto el fuego de siete días para asegurar el flujo de ayuda humanitaria, que será supervisado por los mediadores, Arabia Saudí y Estados Unidos, por primera vez desde el inicio del conflicto. En virtud del acuerdo, las partes "facilitarán la llegada y la distribución de la ayuda humanitaria" y actuarán para "restaurar los servicios básicos y retirar a las fuerzas de los hospitales y las viviendas" de los civiles, según un comunicado conjunto saudí-estadounidense.

EEUU DEUDA

Yellen advierte de que EEUU deberá tomar "duras decisiones" si no sube el techo de deuda

Washington(EFE).-La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, señaló este domingo que el 1 de junio se mantiene como la fecha en la que EE.UU. podría incurrir por primera vez en una suspensión de pagos de su deuda soberana y recalcó que habría que tomar entonces "duras decisiones". "Si el techo de deuda no se eleva, se deberán tomar duras decisiones. Desde 1789 Estados Unidos ha pagado sus facturas a tiempo. Eso es lo que el mundo quiere ver, el compromiso de seguir haciéndolo", dijo en el programa "Meet the press" del canal NBC.

OMS ASAMBLEA

La OMS empieza su asamblea anual con el objetivo de afianzar las lecciones que dejó la pandemia

Ginebra. La Organización Mundial de la Salud (OMS) inauguró hoy su asamblea anual, que conmemora 75 años de existencia y durante la cual buscará que los Estados garanticen una financiación más estable para cumplir con su labor y apoyen un nuevo tratado internacional para que el mundo afronte mejor futuras pandemias. "Como el tratado marco para el control del tabaco, el tratado sobre pandemias que los Estados miembros negocian debe ser un acuerdo histórico que marque un cambio de paradigma en la seguridad sanitaria", dijo el director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

FESTIVAL CANNES

Scorsese, De Niro y DiCaprio triunfan en Cannes con su defensa de los indios Osage

Cannes. Tres nombres que pertenecen a la historia del cine como Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro triunfaron hoy en Cannes con una historia, la de "Killers of the Flower Moon", con la que piden perdón por los abusos cometidos contra los nativos americanos personificados en los indios Osage. En presencia del jefe Osage, Standing Bear, que les agradeció haber restaurado la confianza de su pueblo en los hombres blancos, Scorsese alabó la cultura de esta tribu india, víctima de asesinatos por desaprensivos que querían robarles la propiedad de sus tierras, ricas en petróleo.

