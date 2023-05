Lula dice que no se reunió con Zelenski porque el líder ucraniano no acudió a la cita

Hiroshima (Japón), 22 may. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este lunes que no se reunió con Volodímir Zelenski en la cumbre del G7 en Japón porque el líder ucraniano no acudió a la cita prevista entre ambos.

En una rueda de prensa para hacer balance de su participación en la cumbre del G7, donde acudió como invitado, Lula dijo que Zelenski no compareció a la hora indicada para la reunión prevista entre ambos.

Puntualizó que mientras esperaba al mandatario ucraniano, adelantó su encuentro con el primer ministro de Vietnam, Phạm Minh Chinh, pero al terminar esa cita, de una hora de duración, Zelenski tampoco apareció.

Lula admitió que está "molesto" porque no se pudo producir la conversación con Zelenski, pero restó importancia al desencuentro diciendo que si no pudo ser ahora, tendrá lugar "en otra ocasión".

El gobernante brasileño reiteró su condena a la invasión rusa del territorio ucraniano e insistió en su firme defensa de la necesidad de hablar de paz entre Moscú y Kiev, aunque lamentó que en estos momentos, ninguno de los dos está dispuesto a ello.

Recordó que hace dos semanas, viajó a Kiev el principal asesor internacional de Lula, el excanciller Celso Amorim, quien tras mantener conversaciones con altos funcionarios ucranianos, constató que en estos momentos no hay condiciones para la paz.

"Por el momento ambos están convencidos de que van a ganar la guerra. (...) Ni Putin ni Zelenski están pensando en paz. Y si no hay discusión de paz, la guerra puede ser muy larga", afirmó.

Lula dijo que los países del Sur global que no están implicados en la guerra, entre ellos Brasil, India, Indonesia y China "quieren la paz", pero recordó que solo los beligerantes tienen potestad para elegir a eventuales mediadores.

"Yo no estoy peleando para ser mediador. (El mediador) tiene que ser alguien con el que ambos lados estén de acuerdo", agregó.