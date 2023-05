Los Celtics dan crédito al buen trabajo de los Heat y tachan su situación de "vergonzosa"

Miami (EE.UU.), 22 may. La sala de prensa de los Boston Celtics este domingo en el Kaseya Center tras el 0-3 ante los Miami Heat tenía ambiente de despedida, como si fuera algo más que una derrota. “La realidad es que es vergonzoso”, dijo Jaylen Brown.

“Personalmente creo que antes del choque teníamos la mentalidad para afrontar un partido así. A veces las cosas no van como lo teníamos planeado. Ha sido muy duro para nosotros, no hay duda. Tenemos que ser capaces de responder. No estamos muertos todavía”, aseguró el dominicano Al Horford.

Brown tardó en responder, respiró y se tomó unos segundos antes de empezar.

“No sé por dónde comenzar. Es colectivo, podemos señalar a quien quieras pero la realidad es que es vergonzoso”, respondió de forma contundente.

Jayson Tatum, la estrella de Boston, reconoció: “Estamos en una posición complicada, tenemos que tirar de orgullo y recuperarnos. Esta noche fue dura. Desde el principio perdimos balones, fallamos tiros, yo fallé muchos, y ellos movieron muy bien el balón. No jugamos bien”.

Hay un señalado por la opinión pública, el entrenador Joe Mazzulla, quien no tuvo problema en ponerse como principal responsable.

“Simplemente no les tuve preparados para jugar. Hice un ajuste de salida y no funcionó, es mi responsabilidad. Empezando por mí, tenemos que estar mejor. Lo más importante ahora es estar juntos”, comentó el técnico.

No obstante, la veteranía de Horford no dejó que todo el peso de la derrota cayera sobre Mazzulla: “El entrenador está siendo muy generoso. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos la dimensión de este partido. Y como jugador yo asumo mi responsabilidad porque no tuvimos lo que teníamos que tener”.

Cada uno de los protagonistas de los Celtics destacó el gran papel de Miami.

“Estamos jugando contra un gran equipo. Nosotros somos también un gran equipo, pero ellos tienen la mentalidad y nosotros no. Tenemos que traerla de vuelta”, dijo Mazzulla.

Lo secundó Horford: “Hay que darle crédito a Miami, están jugando muy bien, con buen ritmo, tienen un plan bien definido. Siento que los dos primeros partidos estuvimos bien y hoy se nos ha ido de las manos”.

“No creo que les hayamos infravalorado. Sabemos cómo juegan, esta noche jugaron muy bien. No nos sorprende el ritmo al que juegan”, apuntó Tatum.

Y Brown señaló individualidades: “Hay que respetar a Vincent, Strus, Robinson… tienen al equipo bajo control”.

“No estoy seguro de cuándo hemos desconectado. Tenemos que salir de ahí y jugar al baloncesto con otra mentalidad, poner en marcha lo que hemos trabajado, tirar de orgullo”, añadió.

“Hemos dejado que nos afecte”, dijo Horford en un sentido similar.

“Por alguna razón hemos perdido nuestra defensa. Tenemos que concentrarnos, saber quiénes somos. A mi modo de ver fuimos el mejor equipo todo el año, tenemos un buen equipo, estamos pasando adversidad. Hay muchos que no quieren escuchar esto, quizás dan la serie por terminada pero los juegos hay que jugarlos”, agregó.

ALEGRÍA SIN EUFORIA EN LOS HEAT

A unos metros de distancia, en la sala de prensa de los Heat, la escena era la opuesta aunque no quisieran celebrar nada todavía.

“Aún hay que terminar esto”, avisó Erik Spoelstra.

"Fuimos capaces de imponer nuestras condiciones en el partido y mantenerlo en la primera parte y el tercer cuarto”, comentó orgulloso el técnico local.

Las Finales de la NBA están a un triunfo para los Heat y eso puede resultar inesperado para todos menos para Bam Adebayo.

“Todos esos altibajos nos prepararon para este momento. Todavía tenemos una gran oportunidad de ir más lejos en los playoffs. Yo no creo que sea una sorpresa”, argumentó.

Finalmente, el mejor de la noche, Gabe Vincent, recordó cuál es la meta de Miami.

“Sólo queremos ganar, nuestro objetivo nunca ha cambiado. Con o sin altibajos, un año tras otro, Miami Heat compite por el título y este año no es distinto”, explicó. EFE

