Las Hurdes trabajan ya para que el incendio no afecte a los negocios turísticos

Pinofranqueado (Cáceres), 22 may. El incendio forestal que se declaró el pasado miércoles en la comarca cacereña de Las Hurdes conlleva, además de un tremendo daño medioambiental y la inquietud y el miedo de las personas desalojadas de sus casas, un revés para el sector turístico de la zona, que puede ver comprometido su futuro inmediato.

Para evitar que esto ocurra, los grupos de acción local de Las Hurdes y Sierra de Gata -AdicHurdes y AdisGata- trabajan ya, en coordinación con la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en el diseño de nuevas campañas de sensibilización y promoción de ambos territorios.

"Lo que se nos ha quemado es solo una pequeña parte del territorio que, además, esperamos que en el plazo de un año esté completamente recuperada", ha explicado a Efe el alcalde de Pinofranqueado y presidente de AdicHurdes, José Luis Azabal.

El primer edil ha subrayado que a partir de ahora, con el incendio estabilizado, lo importante es que los potenciales visitantes "conozcan que queda mucho por ver y por descubrir tanto en Las Hurdes como en la Sierra de Gata".

"Hay que seguir viniendo a estas zonas, sobre todo en estos momentos, que es cuando más necesitamos al turismo", ha subrayado.

José Luis Hernández, es el propietario del Mesón Joselo, ubicado en la alquería de Ovejuela, una de las poblaciones que tuvo que ser evacuada a consecuencia del incendio.

"Esto me viene fatal, porque desde el punto de vista turístico me iba bastante bien, y ahora no sé si con esto la gente seguirá viniendo o se echará para atrás", ha indicado a EFE tras contemplar los daños que el fuego ha causado en la naturaleza del entorno de su pueblo.

Hernández ha manifestado que hay algunas áreas que ve "fatal" y otras "bien, como es el caso de la zona de arriba o del Chorrito, que se han salvado de las llamas".

"Aquí estamos, a la espera, con la confianza de que la gente siga viniendo y podamos salir adelante", ha declarado antes de afirmar, entre risas, que da bien de comer, por lo que espera que "por la comida, por lo menos, venga la gente".

En Cadalso, al otro lado del valle, en la zona de Sierra de Gata y del río Árrago, Estrella Píriz, regenta un bar y la casa rural "El Parral".

La hostelera comenta que seguramente su actividad se verá afectada a consecuencia del incendio, "porque la gente puede dejar de venir, ya que antes estaba todo muy verde y muy bonito".

No obstante, ha llamado la atención ante el hecho de que las llamas no hayan afectado a Robledillo de la Vera, "ni mucho" a Descargaría o su propio pueblo, "donde el fuego ha causado pocos daños".

"Ahora es el momento de invitar a la gente a que venga a visitarnos, porque aún tenemos mucho que ofrecer", ha defendido. EFE

1010473

epd/lc/icn

(foto) (vídeo)