La sanidad se sitúa en primera línea de debate en las primeras elecciones pospandemia

Lourdes Velasco.

Madrid, 22 may. El 28 de mayo se celebran las primeras grandes elecciones después de la pandemia. La sanidad es la cuarta preocupación de los ciudadanos y no hay duda de que algo influirá en el voto, pero los expertos creen que no llegará a definir los resultados electorales.

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los ciudadanos sitúan ahora mismo la sanidad en el cuarto puesto entre sus preocupaciones, por detrás de los problemas de índole económica, el paro y los problemas políticos en general. Hace tan solo unos meses escaló hasta ser la tercera preocupación, coincidiendo con las movilizaciones de los sanitarios.

El tema ha tomado una cierta entidad en la campaña electoral y por primera vez la salud es protagonista incluso en los mítines, algo que no sucedía en elecciones anteriores.

De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este sábado una nueva partida para la mejora de la Atención Primaria en un mitin en el que dedicó prácticamente toda su intervención a hablar de la sanidad, al igual que hizo el domingo, donde su principal mensaje tuvo que ver con inversión en salud mental.

El PSOE hará de la sanidad el eje de sus próximos discursos en lo que queda de campaña.

"Está claro que el presidente del gobierno piensa que puede condicionar el voto de mucha gente", apunta a EFE la experta en ciencia política Ana Sofía Cardenal, que cree que el peso de la sanidad en el voto variará y afectará sobre todo a las comunidades donde ha habido más movilizaciones.

El tema ha tenido en esta ocasión más presencia también en los debates electorales, mucho más del que tuvo en momentos anteriores, explica por su parte el politólogo Luis Arroyo.

"La salud y la educación siempre han sido los dos especiales ejes del bloque social, pero creo que en estos momentos hay una especial sensibilidad", incide.

Sin embargo, una cosa que queda tan atrás que muy difícilmente se valorará es la gestión de los gobiernos durante la pandemia porque el electorado tiene la memoria muy corta.

"Solo hace falta ver las expectativas de voto alguno de los partidos a los que más se atacó por su mala gestión o por su mala concepción del sistema sanitario durante la pandemia para comprobar que la memoria del electorado parece haber pasado a otra cosa", explica por su parte Toni Aira, profesor de comunicación política en la UPF-BSM.

Pero aunque el electorado haya borrado de su memoria la pandemia, sí tiene más presente los efectos en el sistema gracias a las protestas de los sanitarios de Atención Primaria por sus condiciones y por la saturación de los servicios públicos.

Las manifestaciones se sucedieron en Madrid y en otros puntos como Aragón, Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura. Su epicentro fue Madrid, donde miles de personas evidenciaron en las calles el descontento de una parte de la población con la gestión de la sanidad pública.

De hecho, según el CIS, el 39 % de los pacientes que en el último año fueron derivados a un especialista tuvieron que esperar más de tres meses para ser atendidos y el 26,4 por ciento de los que pidieron una consulta en Atención Primaria esperó once días o más.

Sin embargo, según explica a EFE el politólogo Luis Arroyo, presidente del Ateneo de Madrid y de la consultoría Asesores de Comunicación Pública, la percepción que tienen los votantes de los servicios públicos no se basa en sus propias experiencias sino en lo que ven a través de los medios de comunicación.

Por eso, explica Arroyo, “si los médicos se echan a la calle, la gente percibe que hay algún problema” incluso aunque ellos mismos no lo experimenten, porque la percepción va mucho más allá de los datos objetivos.

“Evidentemente que las protestas influyen, por ejemplo en Madrid. Otra cosa es que eso se traduzca en que Díaz Ayuso pierda la mayoría, que probablemente no, porque hay muchos otros factores adicionales además de la sanidad”, explica este politólogo. Y remarca: “Está el factor de quién es la alternativa electoral”.

Toni Aira apunta que Más Madrid sí ha buscado una dicotomía comunicativa muy potente en torno a la sanidad. "Con el mensaje 'Sanidad o Ayuso' han apuntado a ese 'Comunismo o Libertad' que ella planteó con mucho éxito", explica este profesor, que cree que el mensaje no ha calado más allá de la población más politizada, y por lo tanto no tendrán consecuencias en las urnas.

El politólogo Luis Arroyo sostiene que sí que influirá pero no de manera decisiva porque, dice, solo la economía ha demostrado ser un elemento definitorio en el comportamiento electoral. EFE

lvp/ram

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 21050859 y otros)